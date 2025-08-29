Росія атакувала Україну 68 безпілотниками, сили ППО ліквідували 46, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 29 серпня російські загарбники атакували Україну 46 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою, - Повітряні сили