Росія атакувала Україну 68 безпілотниками, сили ППО ліквідували 46, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 29 серпня російські загарбники атакували Україну 46 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.
