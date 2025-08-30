Вночі над Буковиною було зафіксовано 6 ворожих БпЛА: унаслідок падіння уламків зайнялася трава

У ніч проти 30 серпня над територією Буковини було зафіксовано 6 ворожих БпЛА — в межах Дністровського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

5 з них знешкоджено нашими силами ППО. Один вилетів за межі Чернівецької області.

Падіння безпілотника

В результаті падіння безпілотника на території Рукшинської громади виникло загоряння трави на полі.

Обійшлося без жертв, поранених і руйнувань.

Наразі представники всіх спецслужб обстежують місця падіння ліквідованих ворожих обʼєктів.

"Вчергове наголошую — ніколи не нехтуйте повітряною тривогою! Бережіть себе, своїх рідних і близьких!", - звернувся Запаранюк.