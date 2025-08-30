Ночью над Буковиной было зафиксировано 6 вражеских БПЛА: в результате падения обломков загорелась трава
В ночь на 30 августа над территорией Буковины было зафиксировано 6 вражеских БпЛА - в пределах Днестровского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.
5 из них обезврежены нашими силами ПВО. Один вылетел за пределы Черновицкой области.
Падение беспилотника
В результате падения беспилотника на территории Рукшинской громады возникло возгорание травы на поле.
Обошлось без жертв, раненых и разрушений.
Сейчас представители всех спецслужб обследуют места падения ликвидированных вражеских объектов.
"В очередной раз подчеркиваю - никогда не пренебрегайте воздушной тревогой! Берегите себя, своих родных и близких!", - обратился Запаранюк.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vadym Sestritsyn #580662
показать весь комментарий30.08.2025 11:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль