Ночью над Буковиной было зафиксировано 6 вражеских БПЛА: в результате падения обломков загорелась трава

Атака шахидов на Черновицкую область

В ночь на 30 августа над территорией Буковины было зафиксировано 6 вражеских БпЛА - в пределах Днестровского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

5 из них обезврежены нашими силами ПВО. Один вылетел за пределы Черновицкой области.

Падение беспилотника

В результате падения беспилотника на территории Рукшинской громады возникло возгорание травы на поле.

Обошлось без жертв, раненых и разрушений.

Сейчас представители всех спецслужб обследуют места падения ликвидированных вражеских объектов.

"В очередной раз подчеркиваю - никогда не пренебрегайте воздушной тревогой! Берегите себя, своих родных и близких!", - обратился Запаранюк.

