Звик до побутової корупції ще зі школи, тому не вважав схему про мобілізацію корупцією, - суддя Боярський

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості суддею Олександром Боярським, який фігурував у масштабній схемі, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України. Суддя прокоментував справу як "погану" і назвав її прикладом побутової корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо".

"Суд лише затвердив угоду, яку ми вже укладали (з правоохоронними органами, - ред.) раніше… Я вважаю, що ця справа погана для мене та інших її учасників. Оскільки те, що ми вважаємо, що це не корупція, то насправді - це корупція. Це побутова корупція… Зрозуміло, що ми звикли до цієї корупції за все життя, тобто починаючи зі школи… університету і так далі. Але потім, коли пред’являється обвинувачення, тобто підозра, ми розуміємо, що це все ж корупція", - пояснив Боярський.

Раніше журналісти NGL.media зʼясували, що в результаті співпраці Олександра Боярського з НАБУ правоохоронці викрили ще двох фігурантів справи про уникнення чоловіками призовного віку мобілізації. Ними виявились голова Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюха та ще один суддя цієї ж установи Сергій Савицький, а також низка інших учасників, зокрема, адвокат Станіслав Клименко (саме він, за версією слідства, підшукував клієнтів). Загалом у цій справі підозри отримали 14 осіб.

Сам же Олександр Боярський розповів, що по цій справі вісім осіб вже отримали угоди.

"Тобто вони зробили все, щоб отримати ці угоди - дали пояснення і так далі", - зазначив суддя.

За його словами, на сьогодні без угоди залишилось лише п’ять фігурантів.

"Один з них хоче цю угоду, але йому не дають. Я маю на увазі адвоката Клименка. Але може у майбутньому дадуть. Наразі справа знаходиться на ознайомленні, тобто "всі фігуранти, які не підписали угоду, знайомляться з матеріалами справи", - додав Боярський.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександром Боярським. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років увʼязнення, однак відпустив на випробувальний термін у 3 роки.

Відомо, що до цього служитель Феміди вже вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО. Суддя обвинувачується у причетності до корупційної схеми, яка дозволяла чоловікам уникати мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сприяння у виїзді ухилянтів за кордон: ВАКС арештував суддю Білгород-Дністровського суду Савицького

Одеська область (3453) суддя (1599) Білгород-Дністровський (67) Білгород-Дністровський район (20)
Топ коментарі
+21
рахув шо корупція норма - нігуя собі суддя
показати весь коментар
30.08.2025 11:42 Відповісти
+11
Отакі у нас судді...Вони просто не вважають злочин злочином бо живуть у тих злочинах з дитинства...Позиція для них дуже зручна а для нас безпросвітна...
показати весь коментар
30.08.2025 11:51 Відповісти
+9
Цей "суддя" як у тому анекдоті: "Я така затуркана, така затуркана". Але пам'ятаймо, що ці "люди" мають зарплати і пенсіїі у сотнях тисячах гривень.
показати весь коментар
30.08.2025 11:52 Відповісти
30.08.2025 11:39 Відповісти
30.08.2025 11:42 Відповісти
Ось суддя- красень. Якби ж всі вони були такі...
Як суддя Ковтуненко луцьких патрульних за мобілізацію «хвалив»

https://www.youtube.com/watch?v=aOn2mRInRIs
показати весь коментар
30.08.2025 11:52 Відповісти
Коли нарешті оберем нормальну владу, ці чмоні навипередки здаватимуть одне одного - навіть множинне громадянство не врятує.
показати весь коментар
30.08.2025 11:45 Відповісти
Який нарід - така і влада. Якщо нарід за "порєшать", а не за закон, то і влада буде "рєшатєлями", а не законотворцями.
показати весь коментар
30.08.2025 11:52 Відповісти
В нас голосування індивідуальне, тому в цьому плані насамперед переймайтеся за себе і своїх близьких.
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
А ви особисто в 2014-му голосували за сержанта ЗСУ Кошулинського?
показати весь коментар
30.08.2025 12:37 Відповісти
30.08.2025 11:51 Відповісти
30.08.2025 11:52 Відповісти
Так там ще гроші платять, в він думав що купив посаду і крутись
показати весь коментар
30.08.2025 11:56 Відповісти
Мабуть дебіл.
Цікаво, а в нас є порядні судді, бо якщо таки працюють в суді, то це означає що в нас немає правосуддя
показати весь коментар
30.08.2025 11:54 Відповісти
Рафік невінуватець. Травма дитинства. Його треба зрозуміти та пробачти.
До речи, а списки тіх кому воно помогало втекти є? Як шо є, то може наші так звані правоохоронні органи затребують їх депортацію?
показати весь коментар
30.08.2025 11:56 Відповісти
Так требують давно. правда як завжди, так як і Ємрак їздить "домовлятись" - максималь ноким чином, що слово "ні", їм кажуть після того як подумки сказали "онікуясобі, ну і дебіли, пішли напутіна". Те ж саме про когось там відомого - наші висрали що чуть тут його не знищать після депортації, Франція сказала - от тепер ми його не віддамо. І це прецедент, і не один, і це спеціально, а ви питаєш - "а може наші навіть". ага, чекай блін, вернуть взад всіх, навіть на танках, щоб зразу ухилянти йшли звільняти Камчатку, сходу як то кажуть.
Чи не думав ви що ЄС має норму що "людина яка втекла від війни" - блаблабла.? для чого тоді писати явну хрінь? Повернуть, ага, сотні тис. бичків, які смітять баблом і підтримують Чехію, наприклад.
показати весь коментар
30.08.2025 12:08 Відповісти
Людина не яка втекла від війни а яка скоїла кілько злочинів починаючи від надання хабаря і підлога докумениіаюв до незаконного перетнну кордону. А ваше блаблабла залишти собі.
показати весь коментар
30.08.2025 12:56 Відповісти
вроді помилився шо ви до всіх це кажеш, ну, типу до всіх "ухилянтів", а не за "владнюків". хоча в тому шо до владнюків стосюється, я вірно написав, тупо роблять що вони притулку попросять, бо тут упереджено і т.д.
те ж саме і з "ухилянтами" - ніколи ніхто там не видасть "чистого" чувака(та й те під питанням чи не сфабрикували якусь "крадіжку" в магазині) бо там є вроді би відомі законні підстави.
шоб не видавати то - тих хто тікає від війни.
я за те що треба всіх загрібати, але тут мова про те що від ЄС таким способом Зеля(спеціально) домагається завідомо порушуючої норми ЄС дії.
так що - А може Зеля просто не знає і гадить так своїм пішком? Я знаю що ні, він гадить тупо по наказу. І наказ цей не з ... ну, не з Альфа центаври. що тут сперечатись?
показати весь коментар
30.08.2025 13:36 Відповісти
НУ ТО Й ЩО?!
Це не виправдання та не причина.
Ми багато до чого "звикли зі школи":
Курити за рогом у кулак, плювати жованим папером, ковзати з гірки на портфелях, ....
Але чомусь після школи від цього відмовилися.
показати весь коментар
30.08.2025 11:59 Відповісти
''Як щоб ми знали ,що це таке , але ми не знаємо,що це таке ми ''. Все для вас розумний наріт ,ковтайте та не обляпайтесь.
показати весь коментар
30.08.2025 12:01 Відповісти
..жалко, что у нас не прецендентное право.. да и не может быть его сдесь, как тогда людишками управлять??
показати весь коментар
30.08.2025 12:06 Відповісти
"...ми звикли до цієї корупції за все життя, тобто починаючи зі школи… університету і так далі." Джерело: https://censor.net/ua/n3571330

А після школи/університету вони стають прокурорами, суддями, депутатами, президентами...
І що найстрашніше - виборцями...
показати весь коментар
30.08.2025 12:07 Відповісти
система гнила під корінь. Щоб взяти пояснення з підозрюваних-потрібно укласти з ним угоду, відповідно, гандон не сяде. А що тоді роблять оперативники,прокурори??? Нахіба вони, якщо не можуть "розколоти" корупціонера? КПК портнова потрібно давно відмінити, він прописаний для таких гандонів, як цей суддя.
показати весь коментар
30.08.2025 12:09 Відповісти
Зрозуміли та пробачили.
показати весь коментар
30.08.2025 12:09 Відповісти
О, а я зі школи звик до "держава тобі нічого не винна", але й до того, що все має бути взаємно. То можна мені тепер замість "від 3 до 5 років" штраф і ауфвідерзеєн? Ні, не можна? Так отож)
показати весь коментар
30.08.2025 12:20 Відповісти
один раз-не пи...з....
показати весь коментар
30.08.2025 12:38 Відповісти
Пишут что убили Парубия.
показати весь коментар
30.08.2025 12:40 Відповісти
Яскравий приклад суддівської системи,та й України взагалом при Зе.
показати весь коментар
30.08.2025 12:41 Відповісти
І це все? Цього під@ра-суддю навіть не звільнили? Для чого нам таке НАБУ, а цей "суддя" порушив саме головне - довіру до суддівської влади, раніше з таких з суддів шкіру здирали...
показати весь коментар
30.08.2025 12:44 Відповісти
Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років увʼязнення, однак відпустив на випробувальний термін у 3 роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3571330

По факту черговий пшик. Вийде на пенсію і буде до кінця життя без напряга отримувати в місяць пенсію більше, чим солдат на нулі бойових отримує. А от якби це був якись безхатько, котрий з голодухи вкрав палку ковбаси, тут би йому Феміда відразу нагадала про військовий стан і закатала би на тюрму років на 8 без усіляких реверансів типу застави чи іспитового терміну.
показати весь коментар
30.08.2025 12:59 Відповісти
Прокуратура погодила угоду!! Це просто за межами розуміння. Після усіх запевнень Генпрокурора про нулеву толерантність до корупції!! Нема навіть слів!
показати весь коментар
30.08.2025 13:03 Відповісти
Нормальна "відмазка".
показати весь коментар
30.08.2025 13:24 Відповісти
а чого не нагородили?
700 тисяч баксів має навару.
Не будуть судді саджати суддів.
показати весь коментар
30.08.2025 13:28 Відповісти
конфіскація майна де? чорт зізнався що звик брати і давати ще зі школи, має бути вилучене все, до смердючих трусів коханки.
показати весь коментар
30.08.2025 13:33 Відповісти
 
 