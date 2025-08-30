Звик до побутової корупції ще зі школи, тому не вважав схему про мобілізацію корупцією, - суддя Боярський
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості суддею Олександром Боярським, який фігурував у масштабній схемі, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України. Суддя прокоментував справу як "погану" і назвав її прикладом побутової корупції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо".
"Суд лише затвердив угоду, яку ми вже укладали (з правоохоронними органами, - ред.) раніше… Я вважаю, що ця справа погана для мене та інших її учасників. Оскільки те, що ми вважаємо, що це не корупція, то насправді - це корупція. Це побутова корупція… Зрозуміло, що ми звикли до цієї корупції за все життя, тобто починаючи зі школи… університету і так далі. Але потім, коли пред’являється обвинувачення, тобто підозра, ми розуміємо, що це все ж корупція", - пояснив Боярський.
Раніше журналісти NGL.media зʼясували, що в результаті співпраці Олександра Боярського з НАБУ правоохоронці викрили ще двох фігурантів справи про уникнення чоловіками призовного віку мобілізації. Ними виявились голова Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюха та ще один суддя цієї ж установи Сергій Савицький, а також низка інших учасників, зокрема, адвокат Станіслав Клименко (саме він, за версією слідства, підшукував клієнтів). Загалом у цій справі підозри отримали 14 осіб.
Сам же Олександр Боярський розповів, що по цій справі вісім осіб вже отримали угоди.
"Тобто вони зробили все, щоб отримати ці угоди - дали пояснення і так далі", - зазначив суддя.
За його словами, на сьогодні без угоди залишилось лише п’ять фігурантів.
"Один з них хоче цю угоду, але йому не дають. Я маю на увазі адвоката Клименка. Але може у майбутньому дадуть. Наразі справа знаходиться на ознайомленні, тобто "всі фігуранти, які не підписали угоду, знайомляться з матеріалами справи", - додав Боярський.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександром Боярським. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років увʼязнення, однак відпустив на випробувальний термін у 3 роки.
Відомо, що до цього служитель Феміди вже вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО. Суддя обвинувачується у причетності до корупційної схеми, яка дозволяла чоловікам уникати мобілізації.
