Привык к бытовой коррупции еще со школы, поэтому не считал схему о мобилизации коррупцией, - судья Боярский

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности судьей Александром Боярским, который фигурировал в масштабной схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины. Судья прокомментировал дело как "плохое" и назвал его примером бытовой коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слідство.Інфо".

"Суд лишь утвердил соглашение, которое мы уже заключали (с правоохранительными органами, - ред.) ранее... Я считаю, что это дело плохое для меня и других его участников. Поскольку то, что мы считаем, что это не коррупция, то на самом деле - это коррупция. Это бытовая коррупция... Понятно, что мы привыкли к этой коррупции за всю жизнь, то есть начиная со школы... университета и так далее. Но потом, когда предъявляется обвинение, то есть подозрение, мы понимаем, что это все же коррупция", - пояснил Боярский.

Ранее журналисты NGL.media выяснили, что в результате сотрудничества Александра Боярского с НАБУ правоохранители разоблачили еще двух фигурантов дела об избежании мужчинами призывного возраста мобилизации. Ими оказались председатель Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюха и еще один судья этого же учреждения Сергей Савицкий, а также ряд других участников, в частности, адвокат Станислав Клименко (именно он, по версии следствия, подыскивал клиентов). Всего по этому делу подозрения получили 14 человек.

Сам же Александр Боярский рассказал, что по этому делу восемь человек уже получили сделки.

"То есть они сделали все, чтобы получить эти соглашения - дали объяснения и так далее", - отметил судья.

По его словам, на сегодня без соглашения осталось только пять фигурантов.

"Один из них хочет эту сделку, но ему не дают. Я имею в виду адвоката Клименко. Но может в будущем дадут. Сейчас дело находится на ознакомлении, то есть "все фигуранты, которые не подписали соглашение, знакомятся с материалами дела", - добавил Боярский.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил утвердить соглашение о признании виновности судьей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александром Боярским. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения, однако отпустил на испытательный срок в 3 года.

Известно, что до этого служитель Фемиды уже внес более 1 млн грн залога, чтобы не сидеть в СИЗО. Судья обвиняется в причастности к коррупционной схеме, которая позволяла мужчинам избегать мобилизации.

