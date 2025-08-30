РУС
Привык к бытовой коррупции еще со школы, поэтому не считал схему о мобилизации коррупцией, - судья Боярский

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности судьей Александром Боярским, который фигурировал в масштабной схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины. Судья прокомментировал дело как "плохое" и назвал его примером бытовой коррупции.

"Суд лишь утвердил соглашение, которое мы уже заключали (с правоохранительными органами, - ред.) ранее... Я считаю, что это дело плохое для меня и других его участников. Поскольку то, что мы считаем, что это не коррупция, то на самом деле - это коррупция. Это бытовая коррупция... Понятно, что мы привыкли к этой коррупции за всю жизнь, то есть начиная со школы... университета и так далее. Но потом, когда предъявляется обвинение, то есть подозрение, мы понимаем, что это все же коррупция", - пояснил Боярский.

Ранее журналисты NGL.media выяснили, что в результате сотрудничества Александра Боярского с НАБУ правоохранители разоблачили еще двух фигурантов дела об избежании мужчинами призывного возраста мобилизации. Ими оказались председатель Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюха и еще один судья этого же учреждения Сергей Савицкий, а также ряд других участников, в частности, адвокат Станислав Клименко (именно он, по версии следствия, подыскивал клиентов). Всего по этому делу подозрения получили 14 человек.

Сам же Александр Боярский рассказал, что по этому делу восемь человек уже получили сделки.

"То есть они сделали все, чтобы получить эти соглашения - дали объяснения и так далее", - отметил судья.

По его словам, на сегодня без соглашения осталось только пять фигурантов.

"Один из них хочет эту сделку, но ему не дают. Я имею в виду адвоката Клименко. Но может в будущем дадут. Сейчас дело находится на ознакомлении, то есть "все фигуранты, которые не подписали соглашение, знакомятся с материалами дела", - добавил Боярский.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил утвердить соглашение о признании виновности судьей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александром Боярским. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения, однако отпустил на испытательный срок в 3 года.

Известно, что до этого служитель Фемиды уже внес более 1 млн грн залога, чтобы не сидеть в СИЗО. Судья обвиняется в причастности к коррупционной схеме, которая позволяла мужчинам избегать мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Содействие в выезде уклонистов за границу: ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского суда Савицкого

Одесская область (3790) судья (2661) Белгород-Днестровский (45) Белгород-Днестровский район (19)
+13
рахув шо корупція норма - нігуя собі суддя
30.08.2025 11:42 Ответить
+3
Який нарід - така і влада. Якщо нарід за "порєшать", а не за закон, то і влада буде "рєшатєлями", а не законотворцями.
30.08.2025 11:52 Ответить
+2
Отакі у нас судді...Вони просто не вважають злочин злочином бо живуть у тих злочинах з дитинства...Позиція для них дуже зручна а для нас безпросвітна...
30.08.2025 11:51 Ответить
30.08.2025 11:39 Ответить
рахув шо корупція норма - нігуя собі суддя
30.08.2025 11:42 Ответить
Ось суддя- красень. Якби ж всі вони були такі...
Як суддя Ковтуненко луцьких патрульних за мобілізацію «хвалив»

https://www.youtube.com/watch?v=aOn2mRInRIs
30.08.2025 11:52 Ответить
Коли нарешті оберем нормальну владу, ці чмоні навипередки здаватимуть одне одного - навіть множинне громадянство не врятує.
30.08.2025 11:45 Ответить
Який нарід - така і влада. Якщо нарід за "порєшать", а не за закон, то і влада буде "рєшатєлями", а не законотворцями.
30.08.2025 11:52 Ответить
В нас голосування індивідуальне, тому в цьому плані насамперед переймайтеся за себе і своїх близьких.
30.08.2025 12:19 Ответить
Отакі у нас судді...Вони просто не вважають злочин злочином бо живуть у тих злочинах з дитинства...Позиція для них дуже зручна а для нас безпросвітна...
30.08.2025 11:51 Ответить
Цей "суддя" як у тому анекдоті: "Я така затуркана, така затуркана". Але пам'ятаймо, що ці "люди" мають зарплати і пенсіїі у сотнях тисячах гривень.
30.08.2025 11:52 Ответить
Так там ще гроші платять, в він думав що купив посаду і крутись
30.08.2025 11:56 Ответить
Мабуть дебіл.
Цікаво, а в нас є порядні судді, бо якщо таки працюють в суді, то це означає що в нас немає правосуддя
30.08.2025 11:54 Ответить
Рафік невінуватець. Травма дитинства. Його треба зрозуміти та пробачти.
До речи, а списки тіх кому воно помогало втекти є? Як шо є, то може наші так звані правоохоронні органи затребують їх депортацію?
30.08.2025 11:56 Ответить
Так требують давно. правда як завжди, так як і Ємрак їздить "домовлятись" - максималь ноким чином, що слово "ні", їм кажуть після того як подумки сказали "онікуясобі, ну і дебіли, пішли напутіна". Те ж саме про когось там відомого - наші висрали що чуть тут його не знищать після депортації, Франція сказала - от тепер ми його не віддамо. І це прецедент, і не один, і це спеціально, а ви питаєш - "а може наші навіть". ага, чекай блін, вернуть взад всіх, навіть на танках, щоб зразу ухилянти йшли звільняти Камчатку, сходу як то кажуть.
Чи не думав ви що ЄС має норму що "людина яка втекла від війни" - блаблабла.? для чого тоді писати явну хрінь? Повернуть, ага, сотні тис. бичків, які смітять баблом і підтримують Чехію, наприклад.
30.08.2025 12:08 Ответить
НУ ТО Й ЩО?!
Це не виправдання та не причина.
Ми багато до чого "звикли зі школи":
Курити за рогом у кулак, плювати жованим папером, ковзати з гірки на портфелях, ....
Але чомусь після школи від цього відмовилися.
30.08.2025 11:59 Ответить
''Як щоб ми знали ,що це таке , але ми не знаємо,що це таке ми ''. Все для вас розумний наріт ,ковтайте та не обляпайтесь.
30.08.2025 12:01 Ответить
..жалко, что у нас не прецендентное право.. да и не может быть его сдесь, как тогда людишками управлять??
30.08.2025 12:06 Ответить
"...ми звикли до цієї корупції за все життя, тобто починаючи зі школи… університету і так далі." Джерело: https://censor.net/ua/n3571330

А після школи/університету вони стають прокурорами, суддями, депутатами, президентами...
І що найстрашніше - виборцями...
30.08.2025 12:07 Ответить
система гнила під корінь. Щоб взяти пояснення з підозрюваних-потрібно укласти з ним угоду, відповідно, гандон не сяде. А що тоді роблять оперативники,прокурори??? Нахіба вони, якщо не можуть "розколоти" корупціонера? КПК портнова потрібно давно відмінити, він прописаний для таких гандонів, як цей суддя.
30.08.2025 12:09 Ответить
Зрозуміли та пробачили.
30.08.2025 12:09 Ответить
О, а я зі школи звик до "держава тобі нічого не винна", але й до того, що все має бути взаємно. То можна мені тепер замість "від 3 до 5 років" штраф і ауфвідерзеєн? Ні, не можна? Так отож)
30.08.2025 12:20 Ответить
 
 