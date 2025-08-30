УКР
Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 30 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чернігівщина Ніжинський район та Сумщина Конотопський район - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:15.

Ворожий БпЛА Полтавський район! Залучено засоби для його збиття. Даний безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження, - повідомлялося о 19:17.

О 19:41 ПС повідомляли про:

  • БпЛА на півночі Сумщині курсом на схід.
  • БпЛА а в центрі Чернігівщини курсом на південь.
  • БпЛА на сході Чернігівщини курсом на схід, на Сумщину.

Оновлення 

Увага! Ймовірно ударний БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини, вектор руху на схід, - повідомлялося о 21:14.

Донеччина та Дніпропетровщина Синельниківський район - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:33.

Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:38.

Група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на північ, - повідомлялося о 21:39. 

Група ворожих БпЛА на заході Донеччини здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі, - повідомлялося о 22:11.

Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідмлялося о 22:43.

Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:15. 

Дивіться також: РФ завдала чергового масованого удару: ППО ліквідувала 548 повітряних цілей ворога, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Ну, запускай вже своє рожеве фламінго та довгого нептуна.
30.08.2025 22:09 Відповісти
"Хароший друг" Доніка грається в ман'ячілу Світвого масштабу.
Доні в такому захваті що з кожним разом по два тижня розтягує цю "гру" на роки.
30.08.2025 22:21 Відповісти
Сьогодні під ударом буде Одещина... Там мінімум 2 десятки шахедів збираються в зграю в АЧМ.
30.08.2025 23:18 Відповісти
 
 