Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 30 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Черниговщина - Нежинский район и Сумщина - Конотопский район: угроза применения врагом ударных БПЛА, - сообщалось в 19:15.
Вражеский БПЛА Полтавский район! Привлечены средства для его сбивания. Данный беспилотник может быть наводчиком вражеских средств поражения, - сообщалось в 19:17.
В 19:41 ВС сообщали о:
- БПЛА на севере Сумской области курсом на восток;
- БПЛА в центре Черниговщины курсом на юг;
- БПЛА на востоке Черниговщины курсом на восток, на Сумщину.
