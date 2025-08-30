РУС
Новости Атака беспилотников
Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 30 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговщина - Нежинский район и Сумщина - Конотопский район: угроза применения врагом ударных БПЛА, - сообщалось в 19:15.

Вражеский БПЛА Полтавский район! Привлечены средства для его сбивания. Данный беспилотник может быть наводчиком вражеских средств поражения, - сообщалось в 19:17.

В 19:41 ВС сообщали о:

  • БПЛА на севере Сумской области курсом на восток;
  • БПЛА в центре Черниговщины курсом на юг;
  • БПЛА на востоке Черниговщины курсом на восток, на Сумщину.

