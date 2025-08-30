РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 089 2

РФ нанесла очередной массированный удар: ПВО ликвидировала 548 воздушных целей врага, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

В ночь на 30 августа (с 19:00 29 августа) Россия осуществила массированный удар по территории Украины с применением ударных дронов и ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики выпустили по Украине:

  • 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области, Краснодарского края - РФ;
  • 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской области, акватории Черного моря и ВОТ Запорожской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

  • 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Сколько ракет и беспилотников ликвидировала ПВО 30 августа
Фото: Воздушные силы ВСу

Автор: 

беспилотник (4160) крылатые ракеты (901) ПВО (3049) Воздушные силы (2635) баллистические ракеты (435)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте ви прокляті , кляті кацапи, разом зі своіми *****@дками
з кремля 😡
показать весь комментарий
30.08.2025 11:29 Ответить
Ліквідувала. Добре бачив у Дніпрі, чим саме.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:41 Ответить
 
 