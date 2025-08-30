РФ нанесла очередной массированный удар: ПВО ликвидировала 548 воздушных целей врага, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 30 августа (с 19:00 29 августа) Россия осуществила массированный удар по территории Украины с применением ударных дронов и ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики выпустили по Украине:

537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области, Краснодарского края - РФ;

37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской области, акватории Черного моря и ВОТ Запорожской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах.

