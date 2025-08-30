РФ завдала чергового масованого удару: ППО ліквідувала 548 повітряних цілей ворога, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 серпня (з 19:00 29 серпня) Росія здійснила масований удар по території України із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного, наземного та морського базування.

про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники випустили по Україні:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області, Краснодарського краю – РФ;

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізької області).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях", - зазначили у Повітряних силах.

