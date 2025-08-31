Латвія запроваджує нові правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців

З 1 вересня Латвія запроваджує нові правила в’їзду для іноземців. Зміни стосуватимуться України, Росії та інших країн, які не входять до Євросоюзу, НАТО та ОЕСР.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 1 вересня Латвія зобов’язує громадян третіх країн, включно із українцями, подавати онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Стосується це і транзитних подорожей.

У анкеті необхідно вказати мету поїздки, термін перебування, маршрут, місце проживання, а також дані про службу в державних структурах чи участь у виборах (своїх або близьких).

Подавати анкету має сама особа, а не хтось від її імені.

Після заповнення анкети автоматично надсилається підтвердження на електронну пошту, і окремий дозвіл чекати не потрібно.

У разі відсутності анкети при спробі в'їзду до Латвії можна отримати штраф до 2000 євро.

