Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев, в том числе и украинцев
С 1 сентября Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев. Изменения будут касаться Украины, России и других стран, которые не входят в Евросоюз, НАТО и ОЭСР.
Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, с 1 сентября Латвия обязывает граждан третьих стран, включая украинцев, подавать онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда. Касается это и транзитных путешествий.
В анкете необходимо указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства, а также данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).
Подавать анкету должен сам человек, а не кто-то от его имени.
После заполнения анкеты автоматически отправляется подтверждение на электронную почту, и отдельное разрешение ждать не нужно.
В случае отсутствия анкеты при попытке въезда в Латвию можно получить штраф до 2000 евро.
