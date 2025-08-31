Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев, в том числе и украинцев

С 1 сентября Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев. Изменения будут касаться Украины, России и других стран, которые не входят в Евросоюз, НАТО и ОЭСР.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, с 1 сентября Латвия обязывает граждан третьих стран, включая украинцев, подавать онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда. Касается это и транзитных путешествий.

В анкете необходимо указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства, а также данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).

Подавать анкету должен сам человек, а не кто-то от его имени.

После заполнения анкеты автоматически отправляется подтверждение на электронную почту, и отдельное разрешение ждать не нужно.

В случае отсутствия анкеты при попытке въезда в Латвию можно получить штраф до 2000 евро.

