Вибухи пролунали у Павлограді: росіяни атакують "шахедами"
У ніч на неділю, 31 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині було чути вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"У Павлограді чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 00:13.
Перед цим о 23:59 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у напрямку Павлограду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DniproSDV
показати весь коментар31.08.2025 01:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль