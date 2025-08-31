Вибухи пролунали у Павлограді: росіяни атакують "шахедами"

У ніч на неділю, 31 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині було чути вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"У Павлограді чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 00:13.

Перед цим о 23:59 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у напрямку Павлограду.

