УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4659 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
130 1

Вибухи пролунали у Павлограді: росіяни атакують "шахедами"

вибухи, дим

У ніч на неділю, 31 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині було чути вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"У Павлограді чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 00:13.

Перед цим о 23:59 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у напрямку Павлограду.

Читайте також: Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

вибух (4600) Павлоград (147) атака (478) Дніпропетровська область (4193) Павлоградський район (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тварі
показати весь коментар
31.08.2025 01:22 Відповісти
 
 