Взрывы прогремели в Павлограде: россияне атакуют "шахедами"

В ночь на воскресенье, 31 августа, в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Павлограде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 00:13.

Перед этим в 23:59 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в направлении Павлограда.

