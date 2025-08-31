Взрывы прогремели в Павлограде: россияне атакуют "шахедами"
В ночь на воскресенье, 31 августа, в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"В Павлограде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 00:13.
Перед этим в 23:59 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в направлении Павлограда.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще і вдома, нові граблі (ЗЕлені)