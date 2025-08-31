РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
Взрывы прогремели в Павлограде: россияне атакуют "шахедами"

взрывы, дым

В ночь на воскресенье, 31 августа, в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Павлограде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 00:13.

Перед этим в 23:59 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в направлении Павлограда.

взрыв (6887) Павлоград (172) атака (499) Днепропетровская область (4404) Павлоградский район (58)
тварі
31.08.2025 01:22 Ответить
Біду клепають не тільки у кремлі,
А ще і вдома, нові граблі (ЗЕлені)
31.08.2025 06:36 Ответить
 
 