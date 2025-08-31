На фронті за добу зафіксовано 182 боєзіткнень, більшість з них - на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

За минулу добу українські війська зафіксували 182 бойові зіткнення з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 08:00 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії на півночі

Найбільше атак противника відбулося на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак ворога. Противник завдав 17 авіаційних ударів, скинув 43 керовані авіабомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, у тому числі два - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили 11 атак у районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки та поблизу Нововасилівки. На Куп’янському напрямку оборонці відбили дев’ять атак у районах Петропавлівки та Куп’янська.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник атакував 30 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Нового Миру, Колодязів, Діброви, Греківки, Карпівки та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового та Дронівки. На Покровському напрямку українські захисники відбили 50 штурмових дій агресора, на Новопавлівському - 26. Менше атак зафіксовано на Торецькому та Оріхівському напрямках.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському, Придніпровському, Волинському та Поліському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

