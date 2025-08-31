На фронте за сутки зафиксировано 182 боестолкновения, большинство из них - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска зафиксировали 182 боевых столкновения с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 08:00 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия на севере

Больше всего атак противника произошло на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага. Противник нанес 17 авиационных ударов, сбросил 43 управляемые авиабомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска отбили 11 атак в районах Волчанска, Глубокого, Каменки и вблизи Нововасильевки. На Купянском направлении защитники отбили девять атак в районах Петропавловки и Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник атаковал 30 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Нового Мира, Колодязей, Дибровы, Грековки, Карповки и в направлении Дружелюбовки, Шандриголово и Дроновки. На Покровском направлении украинские защитники отбили 50 штурмовых действий агрессора, на Новопавловском - 26. Меньше атак зафиксировано на Торецком и Ореховском направлениях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском, Приднепровском, Волынском и Полесском направлениях враг наступательных действий не проводил.

