Єврокомісарка Кос і глави МЗС обговорили подальшу підтримку України
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і міністри закордонних справ обговорили подальшу підтримку України, а також переговори про вступ України до ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кос написала в соцмережі Х.
"Жорстокі атаки на українських цивільних осіб нагадують нам, що Росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України", - йдеться в повідомленні.
Кос зазначила, що темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій та інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.
"Готові розпочати переговори про вступ", - додала єврокомісарка.
