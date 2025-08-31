Єврокомісарка Кос і глави МЗС обговорили подальшу підтримку України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і міністри закордонних справ обговорили подальшу підтримку України, а також переговори про вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кос написала в соцмережі Х.

"Жорстокі атаки на українських цивільних осіб нагадують нам, що Росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Кос зазначила, що темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій та інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

"Готові розпочати переговори про вступ", - додала єврокомісарка.

