РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8373 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине
207 1

Еврокомиссар Кос и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины

Кос и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и министры иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кос написала в соцсети Х.

"Жестокие атаки на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Кос отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций и инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

"Готовы начать переговоры о вступлении", - добавила еврокомиссар.

Также читайте: ЕС готовит новую схему использования замороженных российских активов для Украины, - Politico

Автор: 

Еврокомиссия (1522) поддержка (711)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Сіярто я так розумію вже не заарошують у порядну компанію? 🤔 Це щоб не смердів?
показать весь комментарий
31.08.2025 11:42 Ответить
 
 