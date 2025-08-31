Еврокомиссар Кос и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и министры иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кос написала в соцсети Х.

"Жестокие атаки на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Кос отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций и инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

"Готовы начать переговоры о вступлении", - добавила еврокомиссар.

