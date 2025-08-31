Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили
У другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь, - повідомлялося о 16:33.
Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід, - повідомлялося о 16:35.
О 17:17 ПС повідомили:
- ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
