Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили

шахед

У другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь, - повідомлялося о 16:33.

Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині  курсом на захід, - повідомлялося о 16:35.

О 17:17 ПС повідомили:

  • ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Запустили,....
е ППО вмикаємо!
Чекаємо!
