Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили

У другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь, - повідомлялося о 16:33.

Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід, - повідомлялося о 16:35.

О 17:17 ПС повідомили:

ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Дивіться також: Росія атакувала Україну 142 безпілотниками: сили ППО знешкодили 126 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА