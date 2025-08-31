Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Во второй половине дня воскресенья, 31 августа, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группа вражеских БпЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг, - сообщалось в 16:33.
Группа вражеских БпЛА на Днепропетровщине курсом на запад, - сообщалось в 16:35.
В 17:17 ВС сообщили:
- ударные БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль