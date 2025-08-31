Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

Во второй половине дня воскресенья, 31 августа, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг, - сообщалось в 16:33.

Группа вражеских БпЛА на Днепропетровщине курсом на запад, - сообщалось в 16:35.

В 17:17 ВС сообщили:

ударные БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.

