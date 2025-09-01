УКР
Німеччина запобігла розпаду НАТО, збільшивши витрати на оборону, - Мерц

Мерц каже про запобігання розпаду НАТО. Як це вдалося?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що завдяки рішенню ФРН збільшити витрати на оборону, вдалося зберегти єдність НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Він нагадав, що Німеччина внесла зміни до конституції, що дозволили створити спеціальний фонд на оборону, звільнений від боргового гальма.

"Нашим рішенням ми, по суті, змогли зберегти НАТО", - наголосив він..

"Я був на саміті НАТО в Гаазі (24-25 червня. - Ред.). Якби ми не змінили конституцію і не були готові дозволити Федеративній Республіці Німеччина витрачати 3,5% на оборону плюс 1,5% на необхідну інфраструктуру, то НАТО, ймовірно, розпався б того дня. Ми цьому запобігли", - додав канцлер.

НАТОне розпалося,але куйло зробив з нього посміховисько і сцикуна .коли мова йде про захист демократії і справедливості у світі...Стоїть на узбіччі стурбоване НАТО,а в нього під носом , чотири роки рашистські вбивці і окупанти таскають смерть і розруху в Україну...
01.09.2025 09:55 Відповісти
Вже 11 років.
01.09.2025 09:59 Відповісти
НАТО неіснуюча абревіатура. Якщо РФ атакує Естонію питання чи Орбан пошле солдат угорщини туди
01.09.2025 10:13 Відповісти
 
 