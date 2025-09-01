Німеччина запобігла розпаду НАТО, збільшивши витрати на оборону, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що завдяки рішенню ФРН збільшити витрати на оборону, вдалося зберегти єдність НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Він нагадав, що Німеччина внесла зміни до конституції, що дозволили створити спеціальний фонд на оборону, звільнений від боргового гальма.
"Нашим рішенням ми, по суті, змогли зберегти НАТО", - наголосив він..
"Я був на саміті НАТО в Гаазі (24-25 червня. - Ред.). Якби ми не змінили конституцію і не були готові дозволити Федеративній Республіці Німеччина витрачати 3,5% на оборону плюс 1,5% на необхідну інфраструктуру, то НАТО, ймовірно, розпався б того дня. Ми цьому запобігли", - додав канцлер.
