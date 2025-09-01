Германия предотвратила распад НАТО, увеличив расходы на оборону, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что благодаря решению ФРГ увеличить расходы на оборону, удалось сохранить единство НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Он напомнил, что Германия внесла изменения в конституцию, позволившие создать специальный фонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза.

"Нашим решением мы, по сути, смогли сохранить НАТО", - подчеркнул он.

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня. - Ред.). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы это предотвратили", - добавил канцлер.

