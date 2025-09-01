РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10313 посетителей онлайн
Новости Оборонительные расходы НАТО
915 8

Германия предотвратила распад НАТО, увеличив расходы на оборону, - Мерц

Мерц говорит о предотвращении распада НАТО. Как это удалось?

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что благодаря решению ФРГ увеличить расходы на оборону, удалось сохранить единство НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Он напомнил, что Германия внесла изменения в конституцию, позволившие создать специальный фонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза.

"Нашим решением мы, по сути, смогли сохранить НАТО", - подчеркнул он.

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня. - Ред.). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы это предотвратили", - добавил канцлер.

Читайте: Мерц: Сейчас никто не говорит о введении сухопутных войск в Украину

Автор: 

НАТО (10272) Фридрих Мерц (231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТОне розпалося,але куйло зробив з нього посміховисько і сцикуна .коли мова йде про захист демократії і справедливості у світі...Стоїть на узбіччі стурбоване НАТО,а в нього під носом , чотири роки рашистські вбивці і окупанти таскають смерть і розруху в Україну...
показать весь комментарий
01.09.2025 09:55 Ответить
Вже 11 років.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:59 Ответить
Україна не член НАТО. Допомагають як можуть. Отаке НАТО. Колос на глиняних ногах.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:09 Ответить
НАТО неіснуюча абревіатура. Якщо РФ атакує Естонію питання чи Орбан пошле солдат угорщини туди
показать весь комментарий
01.09.2025 10:13 Ответить
Не пошле, бо статут НАТО його це робити не зобовязує.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:10 Ответить
Меркель,шольц,мерц 3,14здоболи найвищого гатунку які пілбадьорюють кацапів своєю занадто повільною діяльностю.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:23 Ответить
Щось Мерц починає трампа нагадувати.
Я зробив,аби не Я....
показать весь комментарий
01.09.2025 10:29 Ответить
Особливо гебнява хвойда Ангелка Меркель. Чесно служила *****, але вона хітра *****. Втікла на пенсію за два місяца до нападу ********** на Україну
показать весь комментарий
01.09.2025 10:54 Ответить
 
 