Атака БпЛА на Київщину: пошкодження фіксують у двох районах
Російські окупанти в ніч на 1 вересня атакували Київську область безпілотниками.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки фіксують у двох районах області.
"У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована.
У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих серед населення немає.
Крім того точними вучаннями уламків виведено з ладу НПС-6 "Кропоткинская" ( 45°29'42.0"N 40°32'09.0"E) АТ ""Каспійський трубопроводний консорціум", яка качає нафту на термінал "Южная Озєрєєвка". В цьому році це вже третє ураження ієї НПС.
Уражена вночі підстанція "Кропоткін" (45°25'54.1"N 40°29'07.4"E) на 330/110/10/6 кВ, 242 MVA, яка забезпечує живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю, знаходиться у стані кантраліруємава вигаранія: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-30;@40.53,45.42,14.00z