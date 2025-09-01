УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
867 2

Атака БпЛА на Київщину: пошкодження фіксують у двох районах

Атака шахедів на Київщині 1 вересня. Що відомо про наслідки?

Російські окупанти в ніч на 1 вересня атакували Київську область безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки фіксують у двох районах області.

"У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована.

У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Читайте: Доба на Донеччині: окупанти вбили двох людей, 8 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4209) обстріл (30628) Білоцерківський район (34) Фастівський район (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай виздихають всі расіянє : і путін,і не путін,і чоловіки,і їх жінки і матері,і їх кацапські випердиши...
показати весь коментар
01.09.2025 11:22 Відповісти
не пройшло і тижня, і уламки знов точно уразили Ільській НПЗ.
Крім того точними вучаннями уламків виведено з ладу НПС-6 "Кропоткинская" ( 45°29'42.0"N 40°32'09.0"E) АТ ""Каспійський трубопроводний консорціум", яка качає нафту на термінал "Южная Озєрєєвка". В цьому році це вже третє ураження ієї НПС.
Уражена вночі підстанція "Кропоткін" (45°25'54.1"N 40°29'07.4"E) на 330/110/10/6 кВ, 242 MVA, яка забезпечує живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю, знаходиться у стані кантраліруємава вигаранія: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-30;@40.53,45.42,14.00z
показати весь коментар
01.09.2025 12:13 Відповісти
 
 