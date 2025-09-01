Доба на Донеччині: окупанти вбили двох людей, 8 осіб поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти протягом 31 серпня обстріляли 11 населених пунктів Донецької області.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Всього зафіксовано 2 425 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували: міста Білицьке, Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Ярова, села Весела Гора, Іверське, Криворіжжя, Рівне.
Пошкоджено 32 цивільних об’єкти, зокрема 21 житловий будинок.
На Білицьке окупанти скинули КАБ-250, внаслідок чого загинула людина. Також відомо про пораненого у Рівному Мирноградської ТГ, яке росіяни обстріляли з артилерії. Пошкоджено приватний будинок.
В Іверському Краматорського району відомо про одного загиблого та трьох поранених. Ворог вдарив двома БпЛА "Герань-2". Пошкоджено 2 приватних оселі.
Дружківку окупанти атакували 7 разів дронами різного типу - поранили двох мирних жителів, пошкодили 4 багатоквартирних і 2 приватних будинки, підприємство, гараж.
На Костянтинівку Росія спрямувала п’ять FPV-дронів – травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено 1 багатоквартирний і 5 приватних будинків, 2 господарських споруди.
У Лимані внаслідок влучання двох FPV-дронів і БпЛА "Молнія-2" руйнувань зазнали 4 приватних будинки, заклад освіти, господарська споруда, гараж, цивільне авто. У Яровій артобстрілом пошкоджено 2 приватних оселі.
Внаслідок дронових атак у Білозерському пошкоджено заклад освіти, у Криворіжжі Покровського району – автомобіль.
Крім того, вдалось встановити інформацію про двох загиблих цивільних осіб у Покровську, яких було вбито 30 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль