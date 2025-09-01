Сутки на Донетчине: оккупанты убили двух человек, 8 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в течение 31 августа обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Всего зафиксировано 2 425 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились: города Белицкое, Белозерское, Дружковка, Константиновка, Лиман, поселки Алексеево-Дружковка, Яровая, села Веселая Гора, Иверское, Криворожье, Ровное.

Повреждены 32 гражданских объекта, в том числе 21 жилой дом.

На Белицкое оккупанты сбросили КАБ-250, в результате чего погиб человек. Также известно о раненом в Ровном Мирноградской ТГ, которое россияне обстреляли из артиллерии. Поврежден частный дом.

В Иверском Краматорского района известно об одном погибшем и трех раненых. Враг ударил двумя БПЛА "Герань-2". Повреждены 2 частных дома.

Дружковку оккупанты атаковали 7 раз дронами разного типа - ранили двух мирных жителей, повредили 4 многоквартирных и 2 частных дома, предприятие, гараж.

На Константиновку Россия направила пять FPV-дронов - травмированы два гражданских лица, повреждены 1 многоквартирный и 5 частных домов, 2 хозяйственных постройки.

В Лимане в результате попадания двух FPV-дронов и БПЛА "Молния-2" разрушениям подверглись 4 частных дома, учебное заведение, хозяйственная постройка, гараж, гражданское авто. В Яровой артобстрелом повреждены 2 частных дома.

В результате дроновых атак в Белозерском повреждено учебное заведение, в Криворожье Покровского района - автомобиль.

Кроме того, удалось установить информацию о двух погибших гражданских лицах в Покровске, которые были убиты 30 августа.

Фото: Нацполиция

