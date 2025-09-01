Атака БПЛА на Киевскую область: повреждения фиксируются в двух районах
Российские оккупанты в ночь на 1 сентября атаковали Киевскую область беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки фиксируют в двух районах области.
"В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждены здания предприятия. Пожар ликвидирован.
В Белоцерковском районе повреждена крыша складского помещения", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди населения нет.
