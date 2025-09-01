РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
Атака БПЛА на Киевскую область: повреждения фиксируются в двух районах

Атака шахидов в Киевской области 1 сентября. Что известно о последствиях?

Российские оккупанты в ночь на 1 сентября атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки фиксируют в двух районах области.

"В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждены здания предприятия. Пожар ликвидирован.

В Белоцерковском районе повреждена крыша складского помещения", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди населения нет.

Читайте: Сутки в Донецкой области: оккупанты убили двух человек, 8 человек ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4306) обстрел (29296) Белоцерковский район (33) Фастовский район (37)
Нехай виздихають всі расіянє : і путін,і не путін,і чоловіки,і їх жінки і матері,і їх кацапські випердиши...
01.09.2025 11:22 Ответить
не пройшло і тижня, і уламки знов точно уразили Ільській НПЗ.
Крім того точними вучаннями уламків виведено з ладу НПС-6 "Кропоткинская" ( 45°29'42.0"N 40°32'09.0"E) АТ ""Каспійський трубопроводний консорціум", яка качає нафту на термінал "Южная Озєрєєвка". В цьому році це вже третє ураження ієї НПС.
Уражена вночі підстанція "Кропоткін" (45°25'54.1"N 40°29'07.4"E) на 330/110/10/6 кВ, 242 MVA, яка забезпечує живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю, знаходиться у стані кантраліруємава вигаранія: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-30;@40.53,45.42,14.00z
01.09.2025 12:13 Ответить
 
 