Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки: обговорять протидію "шахедам" та далекобійні удари

Новий формат Технологічної Ставки. Що обговорюватимуть?

Цього тижня відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де розглянуть питання підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Так, обговорюватимуть питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави

У фокусі:

  • забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами;
  • готовність критичної інфраструктури;
  • захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.

"Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", - додав Умєров.

Топ коментарі
+11
Знову буде реліз про потужні кейси, треки та очікування діпстрайків?
показати весь коментар
01.09.2025 12:08 Відповісти
технолог
показати весь коментар
01.09.2025 12:13 Відповісти
Ще не наговорився, поки був міністром? Треба ще?
показати весь коментар
01.09.2025 12:15 Відповісти
Не накрався ще. Потрібно продовжити.
показати весь коментар
01.09.2025 12:41 Відповісти
Обговаривать ничего не надо. Надо бить по нацистской москве.
показати весь коментар
01.09.2025 12:17 Відповісти
Треба просто працювати всім менеджерам ворам зеленського на державу 24 на 7 а не шось анонсіровать і піарить. Рішення для ставки вже ж хтось відпрацював і нахрен ваш сбор колись, якщо кожень день гинуть війскові та населення. Чи розмазуете відплвідальність з гавнокомандувача
показати весь коментар
01.09.2025 13:09 Відповісти
в нього анонс не болить коли сидить? тільки в робить, що анонсує ним постійно.
показати весь коментар
01.09.2025 12:39 Відповісти
Вот и увидим результаты работы Умерова как министра обороны.
показати весь коментар
01.09.2025 12:44 Відповісти
даю йдею для обговорення - пелікан також екзотичний птах
показати весь коментар
01.09.2025 12:51 Відповісти
Долбайоби пафосні і порожні
показати весь коментар
01.09.2025 12:53 Відповісти
 
 