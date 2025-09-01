Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки: обговорять протидію "шахедам" та далекобійні удари

Цього тижня відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де розглянуть питання підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Так, обговорюватимуть питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави

У фокусі:

забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами;

готовність критичної інфраструктури;

захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.

"Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", - додав Умєров.

