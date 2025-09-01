Умеров анонсировал проведение Технологической ставки: обсудят противодействие "шахедам" и дальнобойные удары

На этой неделе состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассмотрят вопросы подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Так, будут обсуждать вопросы энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства

В фокусе:

обеспечение газом, топливом и электроэнергией, полная реализация соответствующих договоренностей с партнерами;

готовность критической инфраструктуры;

защита от российских ракетных и дроновых атак, обеспечение необходимым подразделений ПВО.

"В ближайшее время готовим также формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - добавил Умеров.

Также читайте: Компании, связанные с Умеровым, в 2018 году вошли в совместный инвестпроект с россиянами в Узбекистане, - ЦПК