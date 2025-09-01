РУС
Умеров анонсировал проведение Технологической ставки: обсудят противодействие "шахедам" и дальнобойные удары

Новый формат Технологической ставки. Что будут обсуждать?

На этой неделе состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассмотрят вопросы подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Так, будут обсуждать вопросы энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства

В фокусе:

  • обеспечение газом, топливом и электроэнергией, полная реализация соответствующих договоренностей с партнерами;
  • готовность критической инфраструктуры;
  • защита от российских ракетных и дроновых атак, обеспечение необходимым подразделений ПВО.

"В ближайшее время готовим также формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - добавил Умеров.

Также читайте: Компании, связанные с Умеровым, в 2018 году вошли в совместный инвестпроект с россиянами в Узбекистане, - ЦПК

Ставка (147) Умеров Рустем (635)
Знову буде реліз про потужні кейси, треки та очікування діпстрайків?
01.09.2025 12:08 Ответить
технолог
01.09.2025 12:13 Ответить
Ще не наговорився, поки був міністром? Треба ще?
01.09.2025 12:15 Ответить
Не накрався ще. Потрібно продовжити.
01.09.2025 12:41 Ответить
Обговаривать ничего не надо. Надо бить по нацистской москве.
01.09.2025 12:17 Ответить
в нього анонс не болить коли сидить? тільки в робить, що анонсує ним постійно.
01.09.2025 12:39 Ответить
Вот и увидим результаты работы Умерова как министра обороны.
01.09.2025 12:44 Ответить
 
 