Умеров анонсировал проведение Технологической ставки: обсудят противодействие "шахедам" и дальнобойные удары
На этой неделе состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассмотрят вопросы подготовки к отопительному сезону.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Так, будут обсуждать вопросы энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства
В фокусе:
- обеспечение газом, топливом и электроэнергией, полная реализация соответствующих договоренностей с партнерами;
- готовность критической инфраструктуры;
- защита от российских ракетных и дроновых атак, обеспечение необходимым подразделений ПВО.
"В ближайшее время готовим также формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - добавил Умеров.
