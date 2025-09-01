УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини Підрив на міні
895 0

Подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні на Сумщині

міна

Вранці 1 вересня подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади, поряд з кордоном з РФ.

Також читайте: Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено жінку, вона у важкому стані

"Ймовірно, цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.

Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан - не важкий. Медики обстежують потерпілих та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вибух (4602) Сумська область (4184) міна (404) Шосткинський район (80) Середина-Буда (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 