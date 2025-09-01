895 0
Подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні на Сумщині
Вранці 1 вересня подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади, поряд з кордоном з РФ.
"Ймовірно, цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.
Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан - не важкий. Медики обстежують потерпілих та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
