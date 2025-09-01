Супружеская пара пенсионеров подорвались на вражеской мине в Сумской области

Утром 1 сентября супружеская пара пенсионеров на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине на Сумщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, произошло это возле одного из сел Середино-Будской громады, рядом с границей с РФ.

Также читайте: Рашисты атаковали дроном машину на Сумщине: ранена женщина, она в тяжелом состоянии

"Вероятно, этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние - не тяжелое. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.