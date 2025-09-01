РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9808 посетителей онлайн
Новости Подрыв на мине
362 0

Супружеская пара пенсионеров подорвались на вражеской мине в Сумской области

міна

Утром 1 сентября супружеская пара пенсионеров на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине на Сумщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, произошло это возле одного из сел Середино-Будской громады, рядом с границей с РФ.

Также читайте: Рашисты атаковали дроном машину на Сумщине: ранена женщина, она в тяжелом состоянии

"Вероятно, этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние - не тяжелое. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Автор: 

взрыв (6889) Сумская область (3626) мина (337) Шосткинский район (80) Середина-Буда (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 