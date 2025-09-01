362 0
Супружеская пара пенсионеров подорвались на вражеской мине в Сумской области
Утром 1 сентября супружеская пара пенсионеров на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине на Сумщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, произошло это возле одного из сел Середино-Будской громады, рядом с границей с РФ.
"Вероятно, этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.
Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние - не тяжелое. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
