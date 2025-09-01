УКР
У Брюсселі 1 вересня відбудеться позачергове засідання Ради Україна-НАТО через масовані повітряні атаки РФ

нато

У понеділок, 1 вересня, у Брюсселі заплановане позачергове засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання скликане на прохання України у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії. Сибіга наголосив, що очікується цілеспрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Москви від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців.

Міністр подякував НАТО та союзникам за постійну підтримку України і додав, що "Москва має відчути сильніший тиск як наслідок продовження війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина запобігла розпаду НАТО, збільшивши витрати на оборону, - Мерц

І, шо?
"Вони працюють" язиком
01.09.2025 13:37 Відповісти
Протиставляють повітряним атакам безкінечну говорильню, як 3 роки до цього.
01.09.2025 13:38 Відповісти
Надішлють авіацію для захисту неба України чи знову пустопорожні балачки?..... гадаю друге, сподіваюсь що помиляюсь.
01.09.2025 13:43 Відповісти
В нас до війни більшисть населення була проти НАТО. Ідіоти отарами ходили по центру столиці з шариками і плакатами "НАТО-НІ". Невже забули?
Ідіоти, що ходили з плакатами і шариками "НАТО-НІ", і ідіоти що бігали з плакатами "НАТО-закрий нам небо"- це одні і ті самі ідіоти.
01.09.2025 14:03 Відповісти
Пора прииняти нашу країну в НАТО без всяких умов. Чудова нагода. Хоча частина 73% місцевих телевізорозалежних дурнів напевно і досі буде проти.
01.09.2025 13:53 Відповісти
 
 