У Брюсселі 1 вересня відбудеться позачергове засідання Ради Україна-НАТО через масовані повітряні атаки РФ

У понеділок, 1 вересня, у Брюсселі заплановане позачергове засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання скликане на прохання України у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії. Сибіга наголосив, що очікується цілеспрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Москви від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців.

Міністр подякував НАТО та союзникам за постійну підтримку України і додав, що "Москва має відчути сильніший тиск як наслідок продовження війни".

