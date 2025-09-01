В Брюсселе 1 сентября состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО из-за массированных воздушных атак РФ
В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, заседание созвано по просьбе Украины в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Сибига отметил, что ожидается целенаправленное обсуждение совместных шагов для адекватной реакции на отказ Москвы от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев.
Министр поблагодарил НАТО и союзников за постоянную поддержку Украины и добавил, что "Москва должна почувствовать сильное давление как следствие продолжения войны".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Вони працюють" язиком
Ідіоти, що ходили з плакатами і шариками "НАТО-НІ", і ідіоти що бігали з плакатами "НАТО-закрий нам небо"- це одні і ті самі ідіоти.