В Брюсселе 1 сентября состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО из-за массированных воздушных атак РФ

В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание созвано по просьбе Украины в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Сибига отметил, что ожидается целенаправленное обсуждение совместных шагов для адекватной реакции на отказ Москвы от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев.

Министр поблагодарил НАТО и союзников за постоянную поддержку Украины и добавил, что "Москва должна почувствовать сильное давление как следствие продолжения войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия предотвратила распад НАТО, увеличив расходы на оборону, - Мерц

І, шо?
"Вони працюють" язиком
показать весь комментарий
01.09.2025 13:37 Ответить
Протиставляють повітряним атакам безкінечну говорильню, як 3 роки до цього.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:38 Ответить
Надішлють авіацію для захисту неба України чи знову пустопорожні балачки?..... гадаю друге, сподіваюсь що помиляюсь.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:43 Ответить
В нас до війни більшисть населення була проти НАТО. Ідіоти отарами ходили по центру столиці з шариками і плакатами "НАТО-НІ". Невже забули?
Ідіоти, що ходили з плакатами і шариками "НАТО-НІ", і ідіоти що бігали з плакатами "НАТО-закрий нам небо"- це одні і ті самі ідіоти.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:03 Ответить
Jolli дурню пишете. Навіщо? Виставили себе балаболом. Ви що проводили дослідження хто бігав з шариками а хто просить захист неба? Та й люди можуть змінювати погляди у зв'язку з зміною ситуації, це нормально. Фінляндія теж в НАТО не дуже поспішали а потім за рік раз й вступили. Життя це не тільки або біле - або чорне.... хіба що у Північній Кореї чи на Засрашці.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:11 Ответить
Пора прииняти нашу країну в НАТО без всяких умов. Чудова нагода. Хоча частина 73% місцевих телевізорозалежних дурнів напевно і досі буде проти.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:53 Ответить
...і після Ради ***** перестав нищити Україну?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:35 Ответить
Україна не є країною НАТО нажаль.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:03 Ответить
 
 