В Брюсселе 1 сентября состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО из-за массированных воздушных атак РФ

В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание созвано по просьбе Украины в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Сибига отметил, что ожидается целенаправленное обсуждение совместных шагов для адекватной реакции на отказ Москвы от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев.

Министр поблагодарил НАТО и союзников за постоянную поддержку Украины и добавил, что "Москва должна почувствовать сильное давление как следствие продолжения войны".

