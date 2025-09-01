Впродовж серпня сапери розмінували майже 6 тисяч гектарів деокупованих територій, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Впродовж серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектарів деокупованих територій.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
З них протягом місяця було розміновано:
- 5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;
- 7,64 км автомобільних доріг;
- 15,09 км ліній електропередач;
- 66,94 км залізних доріг;
- 9,74 га водойм.
У Міноборони розповіли, що за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.
