Впродовж серпня сапери розмінували майже 6 тисяч гектарів деокупованих територій, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Впродовж серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектарів деокупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

З них протягом місяця було розміновано:

  • 5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;
  • 7,64 км автомобільних доріг;
  • 15,09 км ліній електропередач;
  • 66,94 км залізних доріг;
  • 9,74 га водойм.

У Міноборони розповіли, що за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.

Фото: Міністерство оборони

Читайте також: Понад мільйон мін розкидано в Україні: розмінування триватиме більш як 10 років, - ООН

