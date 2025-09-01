В течение августа саперы разминировали почти 6 тысяч гектаров деоккупированных территорий, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
В течение августа подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили от взрывоопасных предметов 5 973 гектаров деоккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Из них в течение месяца было разминировано:
- 5 653,77 га земель сельскохозяйственного назначения;
- 7,64 км автомобильных дорог;
- 15,09 км линий электропередач;
- 66,94 км железных дорог;
- 9,74 га водоемов.
В Минобороны рассказали, что за месяц подразделения разминирования обнаружили и обезвредили 8 410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты по разминированию уничтожили 458 714 опасных предметов.
