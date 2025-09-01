В течение августа саперы разминировали почти 6 тысяч гектаров деоккупированных территорий, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В течение августа подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили от взрывоопасных предметов 5 973 гектаров деоккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Из них в течение месяца было разминировано:

5 653,77 га земель сельскохозяйственного назначения;

7,64 км автомобильных дорог;

15,09 км линий электропередач;

66,94 км железных дорог;

9,74 га водоемов.

В Минобороны рассказали, что за месяц подразделения разминирования обнаружили и обезвредили 8 410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты по разминированию уничтожили 458 714 опасных предметов.

Фото: Министерство обороны

Читайте также: Более миллиона мин разбросано в Украине: разминирование продлится более 10 лет, - ООН