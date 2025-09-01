Бронювання частково вирівнює ситуацію з браком педагогів, - МОН

Завдяки бронюванню чоловіків - вчителів від мобілізації вдалося частково компенсовати потребу в залученні спеціалістів з інформативної, технологічної та природничої сфер.

Про це розповіла заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент — бронювання", — зазначила посадовиця.

Кузьмичова сподівається, що частина з них за цей час мотивується роботою з дітьми й залишиться працювати у школах. Та, за її оцінками, це не буде більш як 20-25% з-поміж тих, хто зайшов. А це, мовляв, "означатиме відкат до стартових позицій".

"[Аби їх утримати в професії], потрібне системне рішення — популяризація педагогічних професій не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків. Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі", — зазначає заступниця міністра.

Кузьмичова пояснює, що за абсолютними числами, вчителів у системі більше, ніж потрібно. Але зауважує: проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів.

Особливо бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах — біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.