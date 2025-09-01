Бронювання частково вирівнює ситуацію з браком педагогів, - МОН
Завдяки бронюванню чоловіків - вчителів від мобілізації вдалося частково компенсовати потребу в залученні спеціалістів з інформативної, технологічної та природничої сфер.
Про це розповіла заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент — бронювання", — зазначила посадовиця.
Кузьмичова сподівається, що частина з них за цей час мотивується роботою з дітьми й залишиться працювати у школах. Та, за її оцінками, це не буде більш як 20-25% з-поміж тих, хто зайшов. А це, мовляв, "означатиме відкат до стартових позицій".
"[Аби їх утримати в професії], потрібне системне рішення — популяризація педагогічних професій не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків. Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі", — зазначає заступниця міністра.
Кузьмичова пояснює, що за абсолютними числами, вчителів у системі більше, ніж потрібно. Але зауважує: проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів.
Особливо бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах — біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.
А навіщо курси? Якщо у людини диплом магістра, то там написано "Із правом викладання"! У нас у магістратурі навіть педагогічна практика була, хоча я не в педінституті вчився. Правда, практика не в школі, а для першого курсу пари вели.
Вчити то дещо інше, ніж озвучувати якусь інформацію. Тому й курси, щоб не було ось таких "викладачів".
Як Яника змітати, так усі "герої-патріоти". А як батьківщину захищати, так шукають додатковий інструмент, щоб не патріотичнічать.