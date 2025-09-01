УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини
324 7

Бронювання частково вирівнює ситуацію з браком педагогів, - МОН

бронювання вчителів

Завдяки бронюванню чоловіків - вчителів від мобілізації вдалося частково компенсовати потребу в залученні спеціалістів з інформативної, технологічної та природничої сфер.

Про це розповіла заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент — бронювання", — зазначила посадовиця.

Кузьмичова сподівається, що частина з них за цей час мотивується роботою з дітьми й залишиться працювати у школах. Та, за її оцінками, це не буде більш як 20-25% з-поміж тих, хто зайшов. А це, мовляв, "означатиме відкат до стартових позицій".

"[Аби їх утримати в професії], потрібне системне рішення — популяризація педагогічних професій не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків. Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі", — зазначає заступниця міністра.

Читайте: Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

Кузьмичова пояснює, що за абсолютними числами, вчителів у системі більше, ніж потрібно. Але зауважує: проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів.

Особливо бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах — біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.

Автор: 

школа (2252) Міносвіти (1428) бронювання (357) вчитель (407)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А проблеми неякісних нефахових спеціалістів типу кузьмичових, яких наплодила некомпетентна влада, не існує?
показати весь коментар
01.09.2025 19:50 Відповісти
Вчителі мають навчати. Не можна зупиняти процес навчання!
показати весь коментар
01.09.2025 19:51 Відповісти
Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі.

А навіщо курси? Якщо у людини диплом магістра, то там написано "Із правом викладання"! У нас у магістратурі навіть педагогічна практика була, хоча я не в педінституті вчився. Правда, практика не в школі, а для першого курсу пари вели.
показати весь коментар
01.09.2025 19:51 Відповісти
Вчитель в школі тому і вчитель, а не викладач, бо він не викладає, а вчить.
Вчити то дещо інше, ніж озвучувати якусь інформацію. Тому й курси, щоб не було ось таких "викладачів".
показати весь коментар
01.09.2025 20:04 Відповісти
Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент - бронювання", - зазначила посадовиця. Джерело: https://censor.net/ua/n3571678

Як Яника змітати, так усі "герої-патріоти". А як батьківщину захищати, так шукають додатковий інструмент, щоб не патріотичнічать.
показати весь коментар
01.09.2025 19:53 Відповісти
Якого біса бронювання? Вчитилювати на час війни мають виключно жінки.
показати весь коментар
01.09.2025 20:13 Відповісти
Я викладач у пятому поколінні. Ми викладали в ВУЗах і викладання сприймалося як податок за право займатися науковими дослідженнями, а самі дослідження як вдоволення своїх наукових інтересів завдяки державному фінансуванню. Зараз фінансування науки майже відсутнє. Остання цифра - 0,17% ВВП станом на 2019 рік. Фінансування вистачає лише на утримання роздутого адміністративного апарату Академії Наук. В педагогічні університети найнижчий прохідний бал 103 з ЗНО. А для хлопчиків взагалі де-факто був відсутнім. 103 з ЗНО це рівень дебіла який згодився бути "дітей начальником" за мізерну зарплату. Після захисту докторської мене вистачило на 8 років викладання і то тільки тому, що завдяки посаді я міг отримувати гранти на власні дослідження не від держави та не з університетської скарбниці. Щоб пристойно заробляти працював в чотирьох місцях. Врешті наступило професійне вигорання і це найкраще що могло зі мною статися! Я звільнився ... і нарешті побачив як ростуть мої діти. Більше викладачів та вчителів в роду не буде.
показати весь коментар
01.09.2025 20:14 Відповісти
 
 