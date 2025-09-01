Бронирование частично выравнивает ситуацию с нехваткой педагогов, - МОН
Благодаря бронированию мужчин-учителей от мобилизации удалось частично компенсировать потребность в привлечении специалистов из информативной, технологической и естественной сфер.
Об этом рассказала заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
"Однако это очень изменчиво. После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент - бронирование", - отметила чиновница.
Кузьмичева надеется, что часть из них за это время мотивируется работой с детьми и останется работать в школах. Но, по ее оценкам, это не будет более 20-25% из числа тех, кто зашел. А это, мол, "будет означать откат к стартовым позициям".
"[Чтобы их удержать в профессии], нужно системное решение - популяризация педагогических профессий не только через традиционный бакалавриат, но и через короткие курсы для практиков. Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе", - отмечает заместитель министра.
Кузьмичева объясняет, что по абсолютным числам, учителей в системе больше, чем нужно. Но замечает: проблема не в количестве, а в качестве и профильности кадров.
Особенно не хватает профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах - биологии, химии, физике, математике, современных технологиях. Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.
А навіщо курси? Якщо у людини диплом магістра, то там написано "Із правом викладання"! У нас у магістратурі навіть педагогічна практика була, хоча я не в педінституті вчився. Правда, практика не в школі, а для першого курсу пари вели.
Вчити то дещо інше, ніж озвучувати якусь інформацію. Тому й курси, щоб не було ось таких "викладачів".
Як Яника змітати, так усі "герої-патріоти". А як батьківщину захищати, так шукають додатковий інструмент, щоб не патріотичнічать.
особливо на ******** війні.
чи не принесуть більше користі вчителі інформатики не школі, а в військах безпілотних систем ?
В більшості випадків керівники влаштовують на викладацькі посади людей, що навіть роками не появляються на заняттях, на кафедрах, в циклових комісіях.
Їм видають довідку з місця роботи, що вони науково-педагогічні працівники, а працюють вони реально за іншим родом занять - ріелторами, флористами, продавцями авто, адміністраторами в ТРЦ!
Таких випадків десятки тисяч.
А тому, просто слід ретельно перевірити заклади освіти, заклади фахової передвищої освіти, вищої освіти на кадрову відповідність та реальність тих викладачів, що числяться й реально у них працюють! Розбіжність буде реально колосальна!