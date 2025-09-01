Бронирование частично выравнивает ситуацию с нехваткой педагогов, - МОН

Благодаря бронированию мужчин-учителей от мобилизации удалось частично компенсировать потребность в привлечении специалистов из информативной, технологической и естественной сфер.

Об этом рассказала заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Однако это очень изменчиво. После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент - бронирование", - отметила чиновница.

Кузьмичева надеется, что часть из них за это время мотивируется работой с детьми и останется работать в школах. Но, по ее оценкам, это не будет более 20-25% из числа тех, кто зашел. А это, мол, "будет означать откат к стартовым позициям".

"[Чтобы их удержать в профессии], нужно системное решение - популяризация педагогических профессий не только через традиционный бакалавриат, но и через короткие курсы для практиков. Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе", - отмечает заместитель министра.

Читайте: Доплаты учителям по 2000 гривен продлят на следующий год, средства для более существенного повышения еще ищут, - Лисовой

Кузьмичева объясняет, что по абсолютным числам, учителей в системе больше, чем нужно. Но замечает: проблема не в количестве, а в качестве и профильности кадров.

Особенно не хватает профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах - биологии, химии, физике, математике, современных технологиях. Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.