РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости
844 25

Бронирование частично выравнивает ситуацию с нехваткой педагогов, - МОН

бронирование учителей

Благодаря бронированию мужчин-учителей от мобилизации удалось частично компенсировать потребность в привлечении специалистов из информативной, технологической и естественной сфер.

Об этом рассказала заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Однако это очень изменчиво. После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент - бронирование", - отметила чиновница.

Кузьмичева надеется, что часть из них за это время мотивируется работой с детьми и останется работать в школах. Но, по ее оценкам, это не будет более 20-25% из числа тех, кто зашел. А это, мол, "будет означать откат к стартовым позициям".

"[Чтобы их удержать в профессии], нужно системное решение - популяризация педагогических профессий не только через традиционный бакалавриат, но и через короткие курсы для практиков. Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе", - отмечает заместитель министра.

Читайте: Доплаты учителям по 2000 гривен продлят на следующий год, средства для более существенного повышения еще ищут, - Лисовой

Кузьмичева объясняет, что по абсолютным числам, учителей в системе больше, чем нужно. Но замечает: проблема не в количестве, а в качестве и профильности кадров.

Особенно не хватает профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах - биологии, химии, физике, математике, современных технологиях. Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.

Автор: 

школа (3036) Минобразования (1744) бронирование (163) учитель (499)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Я викладач у пятому поколінні. Ми викладали в ВУЗах і викладання сприймалося як податок за право займатися науковими дослідженнями, а самі дослідження як вдоволення своїх наукових інтересів завдяки державному фінансуванню. Зараз фінансування науки майже відсутнє. Остання цифра - 0,17% ВВП станом на 2019 рік. Фінансування вистачає лише на утримання роздутого адміністративного апарату Академії Наук. В педагогічні університети найнижчий прохідний бал 103 з ЗНО. А для хлопчиків взагалі де-факто був відсутнім. 103 з ЗНО це рівень дебіла який згодився бути "дітей начальником" за мізерну зарплату. Після захисту докторської мене вистачило на 8 років викладання і то тільки тому, що завдяки посаді я міг отримувати гранти на власні дослідження не від держави та не з університетської скарбниці. Щоб пристойно заробляти працював в чотирьох місцях. Врешті наступило професійне вигорання і це найкраще що могло зі мною статися! Я звільнився ... і нарешті побачив як ростуть мої діти. Більше викладачів та вчителів в роду не буде.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:14 Ответить
+3
Одразу видно, що ти , дурко, дуже далеко від реальних потреб школи але вмієш говорити гаслами. Ти знаєш що половина жінок вчителів з 2022 виїхало за кордон? Друге, хто з жінок при глузді, піде на 7-10 тисяч гробити своє здоров"я мало не живучі в тій школі... Хто тобі МАЄ працювати за копійки? Ти як їх збираєшся примусити? Тільки завдячуючі броні , діти зараз хоч якось тримаються в школі і доглянуті , бо вчителі - чоловіки частково заповнили величезні дірки в вакансіях. І купа вакансій, особливо по селах ще лишається, і черг на них немає навіть за умов броні.. Лобіюй закон, дурко, про те щоб всі жінки вчителі повернулися з парижів і варшав і стали до роботи в сільських школах... І тоді вчителі чоловіки підуть до війська...а я поржу з тебе))
показать весь комментарий
01.09.2025 20:46 Ответить
+1
Вчитель в школі тому і вчитель, а не викладач, бо він не викладає, а вчить.
Вчити то дещо інше, ніж озвучувати якусь інформацію. Тому й курси, щоб не було ось таких "викладачів".
показать весь комментарий
01.09.2025 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А проблеми неякісних нефахових спеціалістів типу кузьмичових, яких наплодила некомпетентна влада, не існує?
показать весь комментарий
01.09.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 20:39 Ответить
Не давати відстрочки тим педагогам, які прибігли в школу із початком війни, крім випусників пед вишів. Діючим педагогам давати відстрочки не на 3 місяці, бо це знущання бігати на поклон до ТЦК з їх чергами, а на рік.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:42 Ответить
Вчителі мають навчати. Не можна зупиняти процес навчання!
показать весь комментарий
01.09.2025 19:51 Ответить
не можна зупиняти наступ орків ?

.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:12 Ответить
Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі.

А навіщо курси? Якщо у людини диплом магістра, то там написано "Із правом викладання"! У нас у магістратурі навіть педагогічна практика була, хоча я не в педінституті вчився. Правда, практика не в школі, а для першого курсу пари вели.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:51 Ответить
Вчитель в школі тому і вчитель, а не викладач, бо він не викладає, а вчить.
Вчити то дещо інше, ніж озвучувати якусь інформацію. Тому й курси, щоб не було ось таких "викладачів".
показать весь комментарий
01.09.2025 20:04 Ответить
Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент - бронювання", - зазначила посадовиця. Джерело: https://censor.net/ua/n3571678

Як Яника змітати, так усі "герої-патріоти". А як батьківщину захищати, так шукають додатковий інструмент, щоб не патріотичнічать.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:53 Ответить
Якого біса бронювання? Вчитилювати на час війни мають виключно жінки.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:13 Ответить
Тому що навіть 30 років тому педагогів. які відпрацювали в школі 3 роки, не брали в армію. Це був як контракт з державою
показать весь комментарий
01.09.2025 20:44 Ответить
В психіатра давно спостерігаєшся? Чи ти від санітарів ховаєшся?
показать весь комментарий
01.09.2025 20:45 Ответить
Ухилянте, до тебе дуже скоро у двері постукає ТЦК.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:57 Ответить
До тебе вже гестапо стукає. Відчиняй, чи на вухо коза справила природну потребу?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:04 Ответить
Одразу видно, що ти , дурко, дуже далеко від реальних потреб школи але вмієш говорити гаслами. Ти знаєш що половина жінок вчителів з 2022 виїхало за кордон? Друге, хто з жінок при глузді, піде на 7-10 тисяч гробити своє здоров"я мало не живучі в тій школі... Хто тобі МАЄ працювати за копійки? Ти як їх збираєшся примусити? Тільки завдячуючі броні , діти зараз хоч якось тримаються в школі і доглянуті , бо вчителі - чоловіки частково заповнили величезні дірки в вакансіях. І купа вакансій, особливо по селах ще лишається, і черг на них немає навіть за умов броні.. Лобіюй закон, дурко, про те щоб всі жінки вчителі повернулися з парижів і варшав і стали до роботи в сільських школах... І тоді вчителі чоловіки підуть до війська...а я поржу з тебе))
показать весь комментарий
01.09.2025 20:46 Ответить
Це потужний німецький воїн. 10 років обирає між Люфтганзою і Люфтваффе. І ніяк не обере, назви дуже схожі. Щоб ми робили без оцих порад, уявити не можу.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:01 Ответить
Краще б повчились у Вермахта, як воювати. 1941-1942 був суцільний жах для Червоної армії. Тільки полонених було більше 5 млн. Алє завдякі безмерному людському ресурсу та Західному Лендлізу стався перелом.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:44 Ответить
Сходили б ви до німецької кози у тріщину
показать весь комментарий
01.09.2025 22:05 Ответить
Я викладач у пятому поколінні. Ми викладали в ВУЗах і викладання сприймалося як податок за право займатися науковими дослідженнями, а самі дослідження як вдоволення своїх наукових інтересів завдяки державному фінансуванню. Зараз фінансування науки майже відсутнє. Остання цифра - 0,17% ВВП станом на 2019 рік. Фінансування вистачає лише на утримання роздутого адміністративного апарату Академії Наук. В педагогічні університети найнижчий прохідний бал 103 з ЗНО. А для хлопчиків взагалі де-факто був відсутнім. 103 з ЗНО це рівень дебіла який згодився бути "дітей начальником" за мізерну зарплату. Після захисту докторської мене вистачило на 8 років викладання і то тільки тому, що завдяки посаді я міг отримувати гранти на власні дослідження не від держави та не з університетської скарбниці. Щоб пристойно заробляти працював в чотирьох місцях. Врешті наступило професійне вигорання і це найкраще що могло зі мною статися! Я звільнився ... і нарешті побачив як ростуть мої діти. Більше викладачів та вчителів в роду не буде.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:14 Ответить
Тут не те що брак педагогів, робітничі професії (токар, слюсар, зварник) це ОСНОВА будь якої єкономіки будь якої країни, чому вони не під 100 відсотковим бронюванням?! Зате мусора на четвертий рік війни жруть гору ресурсів в тилу.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:17 Ответить
IT - вища раса.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:34 Ответить
не остання.
особливо на ******** війні.

чи не принесуть більше користі вчителі інформатики не школі, а в військах безпілотних систем ?

.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:15 Ответить
У фахових коледжах основна причина "непопулярності" професії викладача, як і раніше, - низький рівень оплати праці. До якогось часу все трималося на викладачах пенсійного віку, а 40+ вже не заманити освітянськими "копійками", за молодих педагогів взагалі промовчу... Бронювання, звичайно ж, робить свою справу, але математиків/фізиків - просто немає!
показать весь комментарий
01.09.2025 20:39 Ответить
Трохи відірвана від реальності, щоб популяризувати професію учителя і особливо інформатики, необхідно просто підняти їм зарплату, смішно говорити що хтось з ІТ навіть після скорочень через ШІ піде на інформатика, де зарплата нижча за прибиральницю в банку.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:26 Ответить
US $ 4,000…
показать весь комментарий
01.09.2025 21:28 Ответить
Бронювання вирішує лише одну проблему для більшості керівників шкіл, ліцеїв, коледжів та ЗВО - особисту фінансову. Зарплатна картка в кишені й займайся своїми справами!
В більшості випадків керівники влаштовують на викладацькі посади людей, що навіть роками не появляються на заняттях, на кафедрах, в циклових комісіях.
Їм видають довідку з місця роботи, що вони науково-педагогічні працівники, а працюють вони реально за іншим родом занять - ріелторами, флористами, продавцями авто, адміністраторами в ТРЦ!
Таких випадків десятки тисяч.
А тому, просто слід ретельно перевірити заклади освіти, заклади фахової передвищої освіти, вищої освіти на кадрову відповідність та реальність тих викладачів, що числяться й реально у них працюють! Розбіжність буде реально колосальна!
показать весь комментарий
01.09.2025 21:46 Ответить
 
 