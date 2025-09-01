УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7228 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
270 7

Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України, - Зеленський

ірландія

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій.

Треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити те, що самі почали", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія готова відправити миротворців до України, – прем’єр-міністр Мартін

Автор: 

Зеленський Володимир (25326) Ірландія (172) гарантії безпеки (236)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не! Ну ежели Ирландия "подписалась"то теперь ЗСУ точно до Москвы дойдут! И всех победят! И всех Разгромят
показати весь коментар
01.09.2025 22:23 Відповісти
Нуу, можливо Ірландії і замало буде, шоб одразу до мацкви, а от якщо ще Ліхтенштейн приєднається, то кацапам точно жопа. Зєлєнскій не дасть збрехати. А там ще і Люксембург на підході.
показати весь коментар
01.09.2025 23:30 Відповісти
Только для начала хотя бы оборону удержать на Донбассе а не то что до Москвы дойти
показати весь коментар
01.09.2025 22:25 Відповісти
А Ірландія сама цього не сказла? Би хрипатько два дні тому обіцяв Україні зробити доклад з візиту Єрмака до Вітокофа в Н-Йорк.
показати весь коментар
01.09.2025 22:26 Відповісти
Во настирний . Ще не набридло гратись ? Ніяких гарантій , ніякої безпеки без перемоги не буде . І України не буде .
показати весь коментар
01.09.2025 22:27 Відповісти
Хорошим пивом
показати весь коментар
01.09.2025 22:30 Відповісти
"Ірландія готова ,,," це добре.

Погано що офшорний міліонер/міліардер Зеленський не готовий вносити щось, бо він свої "внески" ховає в офшорах, а внески Порошенка на оборону країни заблокував своїми санкціями, як холуй *****, який застосував санкції проти Порошенка першим, а Зеленский другим..
показати весь коментар
01.09.2025 23:20 Відповісти
 
 