Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій.
Треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити те, що самі почали", - зазначив Зеленський.
Погано що офшорний міліонер/міліардер Зеленський не готовий вносити щось, бо він свої "внески" ховає в офшорах, а внески Порошенка на оборону країни заблокував своїми санкціями, як холуй *****, який застосував санкції проти Порошенка першим, а Зеленский другим..