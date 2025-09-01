Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій.

Треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити те, що самі почали", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія готова відправити миротворців до України, – прем’єр-міністр Мартін