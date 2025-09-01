РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4383 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
357 8

Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, - Зеленский

ірландія

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций.

Надо сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой. Только так там начнут думать о том, как закончить то, что сами начали", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирландия готова отправить миротворцев в Украину, - премьер-министр Мартин

Автор: 

Зеленский Владимир (21783) Ирландия (124) гарантии безопасности (234)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не! Ну ежели Ирландия "подписалась"то теперь ЗСУ точно до Москвы дойдут! И всех победят! И всех Разгромят
показать весь комментарий
01.09.2025 22:23 Ответить
Нуу, можливо Ірландії і замало буде, шоб одразу до мацкви, а от якщо ще Ліхтенштейн приєднається, то кацапам точно жопа. Зєлєнскій не дасть збрехати. А там ще і Люксембург на підході.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:30 Ответить
Только для начала хотя бы оборону удержать на Донбассе а не то что до Москвы дойти
показать весь комментарий
01.09.2025 22:25 Ответить
А Ірландія сама цього не сказла? Би хрипатько два дні тому обіцяв Україні зробити доклад з візиту Єрмака до Вітокофа в Н-Йорк.
показать весь комментарий
01.09.2025 22:26 Ответить
Во настирний . Ще не набридло гратись ? Ніяких гарантій , ніякої безпеки без перемоги не буде . І України не буде .
показать весь комментарий
01.09.2025 22:27 Ответить
Хорошим пивом
показать весь комментарий
01.09.2025 22:30 Ответить
"Ірландія готова ,,," це добре.

Погано що офшорний міліонер/міліардер Зеленський не готовий вносити щось, бо він свої "внески" ховає в офшорах, а внески Порошенка на оборону країни заблокував своїми санкціями, як холуй *****, який застосував санкції проти Порошенка першим, а Зеленский другим..
показать весь комментарий
01.09.2025 23:20 Ответить
Населення в Ірландії трохи більше, ніж в Києві, територія у дев'ять разів менша за Україну, але при цьому ВВП у три рази більше за український. Це я до того, скільки краде наша грьобана бидло-еліта, і як вона "дбає" про українців.
показать весь комментарий
02.09.2025 01:34 Ответить
 
 