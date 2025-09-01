Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций.
Надо сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой. Только так там начнут думать о том, как закончить то, что сами начали", - отметил Зеленский.
Погано що офшорний міліонер/міліардер Зеленський не готовий вносити щось, бо він свої "внески" ховає в офшорах, а внески Порошенка на оборону країни заблокував своїми санкціями, як холуй *****, який застосував санкції проти Порошенка першим, а Зеленский другим..