Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций.

Надо сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой. Только так там начнут думать о том, как закончить то, что сами начали", - отметил Зеленский.

