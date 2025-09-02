Одна людина загинула внаслідок удару РФ по Білозерці на Херсонщині, - ОВА

1 вересня близько 18:00 російська окупаційна армія обстріляла Білозерку на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 73-річний місцевий житель. В момент удару чоловік перебував на подвірʼї. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав він.

