Одна людина загинула внаслідок удару РФ по Білозерці на Херсонщині, - ОВА
1 вересня близько 18:00 російська окупаційна армія обстріляла Білозерку на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 73-річний місцевий житель. В момент удару чоловік перебував на подвірʼї. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав він.
