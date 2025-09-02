Один человек погиб в результате удара РФ по Белозерке в Херсонской области, - ОВА
1 сентября около 18:00 российская оккупационная армия обстреляла Белозерку на Херсонщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"В результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний местный житель. В момент удара мужчина находился во дворе дома. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.
