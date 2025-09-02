РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
226 0

Один человек погиб в результате удара РФ по Белозерке в Херсонской области, - ОВА

Вибух

1 сентября около 18:00 российская оккупационная армия обстреляла Белозерку на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний местный житель. В момент удара мужчина находился во дворе дома. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

Читайте: Россияне запустили по Херсонщине более 1800 дронов за неделю, ПВО уничтожила 95%, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (29311) жертвы (2165) Херсонская область (5168) Херсонский район (553) Белозерка (73) война в Украине (5930)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 