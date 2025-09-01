Россияне запустили по Херсонской области более 1800 дронов за неделю, ПВО уничтожила 95%, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Украинские силы обороны с 25 по 31 августа 2025 года ликвидировали 95% беспилотников, которые оккупанты применили для атак на Херсонскую область.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего за неделю армия РФ применила 1805 FPV-дронов и "сбрасывааний", из которых 509 - в пределах Херсонской громады.

Украинские военные уничтожили 1728 БпЛА, в том числе 496 - над Херсонской громадой.

