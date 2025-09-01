Россияне запустили по Херсонской области более 1800 дронов за неделю, ПВО уничтожила 95%, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Украинские силы обороны с 25 по 31 августа 2025 года ликвидировали 95% беспилотников, которые оккупанты применили для атак на Херсонскую область.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего за неделю армия РФ применила 1805 FPV-дронов и "сбрасывааний", из которых 509 - в пределах Херсонской громады.
Украинские военные уничтожили 1728 БпЛА, в том числе 496 - над Херсонской громадой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль