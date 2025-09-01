УКР
Росіяни запустили по Херсонщині понад 1800 дронів за тиждень, ППО знищила 95%, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Знищення безпілотників на Херсонщині

Українські сили оборони з 25 по 31 серпня 2025 року ліквідували 95% безпілотників, які окупанти застосували для атак на Херсонську область.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом за тиждень армія РФ застосувала 1805 FPV-дронів та "скидів", із яких 509 - у межах Херсонської громади.

Українські військові знищили 1728 БпЛА, зокрема 496 - над Херсонською громадою.

Також читайте: Дрон РФ у Херсоні атакував авто поліції: поранено трьох правоохоронців

Над Херсонщиною знищено понад 1700 дронів за тиждень

безпілотник (4786) Херсон (3595) Херсонська область (6161) Херсонський район (559)
