Росіяни запустили по Херсонщині понад 1800 дронів за тиждень, ППО знищила 95%, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Українські сили оборони з 25 по 31 серпня 2025 року ліквідували 95% безпілотників, які окупанти застосували для атак на Херсонську область.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом за тиждень армія РФ застосувала 1805 FPV-дронів та "скидів", із яких 509 - у межах Херсонської громади.
Українські військові знищили 1728 БпЛА, зокрема 496 - над Херсонською громадою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль