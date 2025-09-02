1 689 39
Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не прагну, але ніхто в історії не робив того, що зробив я"
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру отримувати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо для цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Caller.
У коментарі журналісту Трамп відповів коротко: "Ні", коли його запитали про бажання отримати нагороду.
Водночас він додав, що його діяльність заслуговує на визнання: "Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія-Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'ясував", - заявив Трамп.
Одним словом спочатку "хоть порьжом", а потім.... А думати, думати то нема чим!
Може зразу, до лику святих, щоб два рази не ходити?
Прем'єр Індії у розмові з Трампом заперечив, що США були посередником у припиненні вогню з Пакистаном
Вже нге кажучи про острів пінгвинів.
Проте - партнери, чи просто "гарні" хлопці - друюг Вальодя, Ким3-й, та Бульбенфюрер.
Тільки весь світ дивужться з таких промов рудого психа, А Си ДЗин відверто посміхається с цього блазня
Ще не один Президент США не запрошував до країни/на Аляску - міжнародного злочинця/вбивцю/терориста/брехливу мерзоту !