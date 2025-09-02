Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не прагну, але ніхто в історії не робив того, що зробив я"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру отримувати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Caller.

У коментарі журналісту Трамп відповів коротко: "Ні", коли його запитали про бажання отримати нагороду.

Водночас він додав, що його діяльність заслуговує на визнання: "Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія-Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'ясував", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон підриває авторитет Трампа, обмежуючи дії України, - WSJ