Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не прагну, але ніхто в історії не робив того, що зробив я"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру отримувати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Caller.

У коментарі журналісту Трамп відповів коротко: "Ні", коли його запитали про бажання отримати нагороду.

Водночас він додав, що його діяльність заслуговує на визнання: "Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія-Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'ясував", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон підриває авторитет Трампа, обмежуючи дії України, - WSJ

Нобелівська премія (97) Трамп Дональд (7034)
+23
Це він правду сказав. Дійсно, ще ніхто в новітній історії не творив такої ку й ні.
02.09.2025 13:49 Відповісти
+9
Це правда, жоден президент США не був таким довбойобом як ти!!!
02.09.2025 13:55 Відповісти
+8
Сегодня в 21 смотрим очередной:"Я прекрасн ый рыжий Дони."
02.09.2025 13:50 Відповісти
Це він правду сказав. Дійсно, ще ніхто в новітній історії не творив такої ку й ні.
02.09.2025 13:49 Відповісти
Це він дуже поспішив!! Ще треба, з 200 днів, підготуватися йому і після цього, через 2-3 тижні, мудрість якусь захєрачити, виступивши по тєлєку, як і члєнограю!!
02.09.2025 14:05 Відповісти
Ви праві, але за це дають не Нобелівську, а Шнобелівську премію.
02.09.2025 14:06 Відповісти
Пи.Си. Шнобелівська премія - жартівливий аналог всесвітньовідомої Нобелівської премії. Це нешаноблива нагорода, якою удостоюють авторів робіт, що "спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися".
Одним словом спочатку "хоть порьжом", а потім.... А думати, думати то нема чим!
02.09.2025 14:09 Відповісти
во дае УЙОБОК
02.09.2025 14:13 Відповісти
Сегодня в 21 смотрим очередной:"Я прекрасн ый рыжий Дони."
02.09.2025 13:50 Відповісти
Правильно, ніхто в історії з усіх президентів США не робив такої муйні як цей ручний песик пуйла Трамп.
02.09.2025 13:50 Відповісти
Воно не прагне, воно просто гідне.
02.09.2025 13:50 Відповісти
Пацієнт невиліковний.
02.09.2025 13:51 Відповісти
курва а ЩО він зробив для миру на планеті .....слов немае
02.09.2025 13:51 Відповісти
Так так, згоден. ТАКОГО ДЕРЬМА як робить Трамп в історії ще ни хто не робив. І так не ОПУСКАВ сша в історії як це зроюив Трамп ще ни хто не опускав. Навіть Обама.
02.09.2025 13:53 Відповісти
Якраз про це й хотів сказать... Сильніше Трампа, у світовій політиці, не насирав ще ніхто... Він переплюнув навіть Даладьє з Чемберленом - тоді у світі не було ядерної зброї, і Гітлер, при всій силі Німеччини та її союзників, не міг знищить планету...
02.09.2025 14:03 Відповісти
Більшого йолопа таки не було...
02.09.2025 13:54 Відповісти
«ніхто в історії не робив того, що зробив я.» - маразматики вже були при владі великих держав.
02.09.2025 13:55 Відповісти
Це правда, жоден президент США не був таким довбойобом як ти!!!
02.09.2025 13:55 Відповісти
...от це точно - ще ніхто в історії не робив того, що зробило Трумпло для рятування *****-людожера..
02.09.2025 13:58 Відповісти
Наробив! - хер перескочиш
02.09.2025 13:58 Відповісти
ВІН ПРАВИЙ!так обісратись міг тільки він! тільки йому світить премія ДАРВІНА а не нобелівська!
02.09.2025 14:01 Відповісти
Дід вже старий, тут памʼятаю, а тут не памʼятаю. Йому цяцьок треба, щоб гратися, як це було з Брєжнєвим. Але ж Леонід Ілліча був при памʼяті
02.09.2025 14:01 Відповісти
Але ж ілічь zдох у 75 рочків, а цьому за 80
02.09.2025 14:09 Відповісти
Ти ще не хєра не зробив.Не хвали себе сам,хай не хвалить тебе твоя команда.Коли похвалять тебе люди,не пов'язані з тобою,незнайомі тобі тоді,мабуть,ти заслужиш похвали
02.09.2025 14:01 Відповісти
не дотерпел до вечера
02.09.2025 14:02 Відповісти
Трампон, лови, ты её таки заслужил. Большего толпойопа чем ты в Белом Доме ещё не было.
02.09.2025 14:03 Відповісти
Ну так, виручка з продажу (вже саме продажу) зброї Україні все-таки переважає розміри "нобелівки".
02.09.2025 14:03 Відповісти
За декілька місяців знищити повагу до Америки, яку пращури десятиріччя здобували потом і кров'ю, втаратити замовлення на міліларди доларів, харконути на міжнародні гарантії, витягнути з небуття світового терориста, об'єднати диктаторів. Мда.
Може зразу, до лику святих, щоб два рази не ходити?
Прем'єр Індії у розмові з Трампом заперечив, що США були посередником у припиненні вогню з Пакистаном
02.09.2025 14:07 Відповісти
У цього ідіота : Мексіка, Канада, Гренландія, ЄС - торгівельні вороги, або просто вороги.
Вже нге кажучи про острів пінгвинів.
Проте - партнери, чи просто "гарні" хлопці - друюг Вальодя, Ким3-й, та Бульбенфюрер.
Тільки весь світ дивужться з таких промов рудого психа, А Си ДЗин відверто посміхається с цього блазня
02.09.2025 14:32 Відповісти
он как девка, еще перед тем как ему будут вручать премию будет ломаться
02.09.2025 14:07 Відповісти
Знов старому "захорошело"...
02.09.2025 14:08 Відповісти
якшо у тебе всі підряд питаюься про це , то певні знаки значить були))))))))))
02.09.2025 14:09 Відповісти
довбойоб ***....
02.09.2025 14:13 Відповісти
Якось доктора наук, проффесора Я.Куновича попитали, чи не хоче він ще й Нобелівську премію отримати. Він каже, можу. - А, в якій області Ви б хтіли отримати Нобелівську премію? - Як в какой, в Донецкой!
02.09.2025 14:13 Відповісти
Вірно сказав: "...але ніхто в історії не робив того, що зробив я"!

Ще не один Президент США не запрошував до країни/на Аляску - міжнародного злочинця/вбивцю/терориста/брехливу мерзоту !
02.09.2025 14:14 Відповісти
Для імпічменту зробив ще недостатньо, але схоже старається.
02.09.2025 14:17 Відповісти
ну так, зближення Індії з Китаєм таки заслуговує на окрему премію.
02.09.2025 14:20 Відповісти
Наробив вже стільки, що у валізку не влазить. путін обзавидувався...
02.09.2025 14:24 Відповісти
от скажіть, як цього придурка змогли обрати американці? А як за нього могли агітувати тут на форумі цензора місцеві придурки (в т.ч. американці)? А потім, коли їм вказуєш на їхній дебілізм - скаржаться, знаходять підтримку в окремих редакторів аж до бану. Не подобається їм наявність їх імен в загальному списку....
02.09.2025 14:28 Відповісти
До речі. Якось спитав адмнинів форуму, чому за одні і тіж порушення покарання різні. Адже є "Правила"? Знаєте що відповіли - це на розсуд адміна. Тобо кожен дроче як хоче
02.09.2025 14:36 Відповісти
Совкове і постсовкове виховання не дає можливості багатьом людям сприймати певні дії інших людей лише через призму меркантильності. Ця заява - сильний крок пана Трампа але і тут воно не знайде розуміння у наріду що дивиться на світ примітивно і бачить лише те що лежить на поверхні. Такими людьми легко маніпулювати, але гімно рано чи пізно вилізе на поверхню скільки б ви не тримали кришку унітазу, бо потрібно чистити каналізацію)
02.09.2025 14:30 Відповісти
Хвора істота! Тільки й чути _... я, я, я, я..) америка породила нового калігулу.
02.09.2025 14:36 Відповісти
 
 