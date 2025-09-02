Пентагон підриває авторитет Трампа, обмежуючи дії України, - WSJ

Позиція диктатора Путін є не єдиною перепоною для Дональда Трампа у спробах досягти миру в Україні. Ще однією проблемою для нього стає Пентагон, який підриває його авторитет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Минулого місяця, пише видання, стало відомо, що протягом тривалого часу Міноборони США таємно забороняло Україні застосовувати американські балістичні ракети та британські крилаті ракети для ударів по цілях у Росії. Цей крок фактично повернув політику, що діяла більшу частину президентства Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, - CNN

Невідомо, чи схвалив Трамп цю політику, проте Пентагон раніше вже заставав Білий дім зненацька. Так, у липні було призупинено поставки важливої зброї Україні. Згодом Трамп подбав про те, щоб поставки продовжилися.

"Він повинен аналогічним чином скасувати політику Пентагону на використання українцями ракет. Як зазначив президент України "дуже важко" перемогти безпідставну російську агресію, якщо Києву не дозволяють дати відсіч", - пишуть журналісти.

Ударами власних дронів по об'єктах в Росії Україна вже досягла певних успіхів. Проте потужності дронів недостатньо. Експерти вважають, що Україна могла б діяти результативніше та швидше, якби мала у розпорядженні американські далекобійні боєприпаси, розвіддані та системи наведення.

Також читайте: Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ, - WSJ

"Деякі чиновники Трампа можуть стверджувати, як це робили чиновники Байдена, що дозвіл на українські удари по Росії може спричинити ескалацію з боку Москви. Нещодавній прецедент свідчить про те, що ці побоювання перебільшені. Попередні українські удари по Росії західними ракетами не спонукали Москву розпочати Третю світову війну чи застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Трамп має інструменти для тиску на Москву, але для цього кожен член його адміністрації, включно з Пентагоном, має діяти узгоджено", - зазначають автори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ