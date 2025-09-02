УКР
Пентагон підриває авторитет Трампа, обмежуючи дії України, - WSJ

Пентагон стає перепоною для Трампа. Що пишуть західні ЗМІ?

Позиція диктатора Путін є не єдиною перепоною для Дональда Трампа у спробах досягти миру в Україні. Ще однією проблемою для нього стає Пентагон, який підриває його авторитет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Минулого місяця, пише видання, стало відомо, що протягом тривалого часу Міноборони США таємно забороняло Україні застосовувати американські балістичні ракети та британські крилаті ракети для ударів по цілях у Росії. Цей крок фактично повернув політику, що діяла більшу частину президентства Байдена.

Невідомо, чи схвалив Трамп цю політику, проте Пентагон раніше вже заставав Білий дім зненацька. Так, у липні було призупинено поставки важливої зброї Україні. Згодом Трамп подбав про те, щоб поставки продовжилися.

"Він повинен аналогічним чином скасувати політику Пентагону на використання українцями ракет. Як зазначив президент України "дуже важко" перемогти безпідставну російську агресію, якщо Києву не дозволяють дати відсіч", - пишуть журналісти.

Ударами власних дронів по об'єктах в Росії Україна вже досягла певних успіхів. Проте потужності дронів недостатньо. Експерти вважають, що Україна могла б діяти результативніше та швидше, якби мала у розпорядженні американські далекобійні боєприпаси, розвіддані та системи наведення.

"Деякі чиновники Трампа можуть стверджувати, як це робили чиновники Байдена, що дозвіл на українські удари по Росії може спричинити ескалацію з боку Москви. Нещодавній прецедент свідчить про те, що ці побоювання перебільшені. Попередні українські удари по Росії західними ракетами не спонукали Москву розпочати Третю світову війну чи застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Трамп має інструменти для тиску на Москву, але для цього кожен член його адміністрації, включно з Пентагоном, має діяти узгоджено", - зазначають автори.

Пентагон (1458) США (24197) Трамп Дональд (7034)
Топ коментарі
+17
Пентагон бяка а Трамп хороший
02.09.2025 12:12 Відповісти
+9
Уже кто только этого опудала не обссыкал....Начали КГБшные проститутки в Москве в 80-х....В итоге,теперь даже собственный Пентагон...Чуваку реально по кайфу во втором президентском сроке,когда его ни во что не ставят...Или оно маразматичное,тут же все забывает.Сегодня вот опять выползет вечером и снова даст куйлу 2 недели на убийство украинцев...
02.09.2025 12:17 Відповісти
+6
Гегсет зовсім не поважає татка, робить, що хоче...
02.09.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Там навіть не Гексет, той алкаш просто дурник. Всю цю погань робить Елрідж Колбі...незрозуміло тільки, звідки у замміністра з якоїсь політики такі повноваження.
показати весь коментар
02.09.2025 12:46 Відповісти
тому що військові завжди підпорядковуються політикам. особливо враховуючи той факт, що той Гексет взагалі некомпетентний.
показати весь коментар
02.09.2025 13:17 Відповісти
як ще можно підірвати авторитет старого унітазного йоржика ?
показати весь коментар
02.09.2025 12:20 Відповісти
якщо трамп тримає у себе своє фото з )(уйлом, то це багато що означає
показати весь коментар
02.09.2025 12:26 Відповісти
Та ну на..навіть несмішно..
показати весь коментар
02.09.2025 12:27 Відповісти
Немає в мене якогось хорошого очікування від сьогоднішньоі
промови Трампа , так як знову придумає,
для свого
кремлівського живодьора певний час для його вирішення!!
показати весь коментар
02.09.2025 12:30 Відповісти
Ось так купуй зброю у США, але якщо їм не сподобається як ти її хочеш використати, то ані ракета не полетить, ані літак...
показати весь коментар
02.09.2025 12:31 Відповісти
Щось дуже схоже на якусь гру: "Трамп хороший а бояре плохие"
показати весь коментар
02.09.2025 12:33 Відповісти
як можна підірвати те чого не має)))
показати весь коментар
02.09.2025 12:36 Відповісти
Звалила білка все на пенЬтагон. А трумпель так хотів дати Україні зброю,так хотів.
показати весь коментар
02.09.2025 12:37 Відповісти
Вашингтонський балаган в дії. Пройдисвіти, клінічні ідіоти, нарциси, злочинці правлять бал, занурюючи США у прірву та розпорошуючі залишки авторитета та союзників.
показати весь коментар
02.09.2025 12:37 Відповісти
То що , голова не знає коли борода росте ? Щось дуже дивне розповідають.
показати весь коментар
02.09.2025 12:40 Відповісти
Авторитет Трампа підірвати неможливо!
Бо "На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Трамп"!
показати весь коментар
02.09.2025 12:46 Відповісти
весь мир виновен а Тампон ,,молодец,,
показати весь коментар
02.09.2025 12:54 Відповісти
" царь хороший -- бояре плохие " а господар в країні хто?
показати весь коментар
02.09.2025 13:08 Відповісти
Трамп від політики "вали на предшественника" переходить на стратагему "" царь хороший -- бояре плохие "
показати весь коментар
02.09.2025 13:16 Відповісти
шо за гон фром Пентагон ?
показати весь коментар
02.09.2025 13:22 Відповісти
то одні не можуть, то інші не хочуть , і так по колу - санта барбара
показати весь коментар
02.09.2025 13:22 Відповісти
мені здається рудий чубчик сам чудово справляється без зайвої допомоги
показати весь коментар
02.09.2025 13:35 Відповісти
А хто ж керівництво в Пентагоні змінив? Не доня тампон?
показати весь коментар
02.09.2025 13:45 Відповісти
Як можна підривати те,чого немає.
показати весь коментар
02.09.2025 14:23 Відповісти
 
 