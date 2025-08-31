Адміністрація Трампа планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани щодо відновлення історичної назви Пентагону - Міністерство війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
За словами американських чиновників, повернення колишньої назви може вимагати ухвалення відповідного акту Конгресу, однак Білий дім розглядає й інші можливості внесення змін.
Раніше Трамп публічно заявив, що Сполученим Штатам варто повернутися до історичної назви військового відомства. За інформацією колишніх урядовців, Пентагон почав готувати законодавчі пропозиції вже у перші тижні другого президентського терміну Трампа.
Одним із варіантів є надання президенту права ініціювати перейменування у випадку надзвичайного стану, а також відновлення посади міністра оборони як цивільного керівника відомства.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військовий департамент Сполучених Штатів Америки (англ. Department of War або War Department, раніше також War Office) - колишній виконавчий департамент уряду США, який відав координацію армії США. Заснований 7 серпня 1789 року Джорджем Вашингтоном.
В як Гренландія? В скільки воно балакало, скільки було пафосу? 🤡🤡🤡🤡🤡
"Какая разніца, как називаєтся уліца ... "
Ааааааааааа, згадав! Це ж