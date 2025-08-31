УКР
Новини Заяви Трампа
Адміністрація Трампа планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ

Президент США Дональд Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани щодо відновлення історичної назви Пентагону - Міністерство війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, повернення колишньої назви може вимагати ухвалення відповідного акту Конгресу, однак Білий дім розглядає й інші можливості внесення змін.

Раніше Трамп публічно заявив, що Сполученим Штатам варто повернутися до історичної назви військового відомства. За інформацією колишніх урядовців, Пентагон почав готувати законодавчі пропозиції вже у перші тижні другого президентського терміну Трампа.

Одним із варіантів є надання президенту права ініціювати перейменування у випадку надзвичайного стану, а також відновлення посади міністра оборони як цивільного керівника відомства.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Пентагон (1457) США (24189) Трамп Дональд (7029)
Топ коментарі
+20
вони з зєльою схожі. перейміноватєлі хєрові
31.08.2025 08:00 Відповісти
+12
Блд! Все як в Україні, після 2019-го року... )))
31.08.2025 08:01 Відповісти
+10
Чим далі, тим біль воно мені схоже на нашого дебіла. Наби щость тупе і безглузде нах...євертити. Користі ноль, пустопорожньої балаканини і пафоса, вагони.
31.08.2025 08:02 Відповісти
вони з зєльою схожі. перейміноватєлі хєрові
31.08.2025 08:00 Відповісти
З ЯЗИКА ЗІРВАВ .
31.08.2025 08:14 Відповісти
А що не так?
Військовий департамент Сполучених Штатів Америки (англ. Department of War або War Department, раніше також War Office) - колишній виконавчий департамент уряду США, який відав координацію армії США. Заснований 7 серпня 1789 року Джорджем Вашингтоном.
31.08.2025 08:34 Відповісти
Мабуть хоче з рашкою повоювати
31.08.2025 08:00 Відповісти
Ніт. Це щоб китайці обісралися з переляку.
31.08.2025 08:02 Відповісти
Китайці на теслі бачили американців)
31.08.2025 08:34 Відповісти
Поки що лякає Венесуелу... Кораблі до берегів відправив.
31.08.2025 08:45 Відповісти
кацапи кажуть - ліха беда начало - може й роздуплиться
31.08.2025 08:49 Відповісти
Блд! Все як в Україні, після 2019-го року... )))
31.08.2025 08:01 Відповісти
Ну так агенти, самі знаєте кого..
31.08.2025 08:23 Відповісти
Чим далі, тим біль воно мені схоже на нашого дебіла. Наби щость тупе і безглузде нах...євертити. Користі ноль, пустопорожньої балаканини і пафоса, вагони.
31.08.2025 08:02 Відповісти
Зе, як пілотний проект?...
31.08.2025 08:27 Відповісти
Можуть з України виписати для себе, РИГОрефрматорів, ще з часів кучми! Вони знають, як гроші розпиляти під «реформи» силових структур та розкрадання «надлишкового» військового майна!!
31.08.2025 08:03 Відповісти
З себе почни. Зміни прізвище. Покажи приклад.
31.08.2025 08:03 Відповісти
Так йому фсб давно змінило
31.08.2025 08:14 Відповісти
Апотім ще на один термін балатуватись
31.08.2025 08:16 Відповісти
А потім військовий стан і до кінця днів саоїх.
31.08.2025 08:29 Відповісти
Трампон, пентагон- это геометрическая фигура, в форме которой построено здание Министерства Обороны США. Ты похмелись сперва, а потом подумай, что и во что ты хочешь переименовать.
31.08.2025 08:06 Відповісти
Воно ж не п'є, взагалі. Тому мабуть таке... слабеньке
31.08.2025 08:16 Відповісти
При відсутністі мозока, думаєте воно геометрію пам'ятає?
31.08.2025 08:24 Відповісти
Є в мене підозра, що він колись погано вчився і не дуже-то знає, що означає слово пента
31.08.2025 08:33 Відповісти
В Білий дім на дім престарілих
31.08.2025 08:13 Відповісти
Ви, друзі, яким бісом не сідаєте, музичного таланту все ж не маєте...
31.08.2025 08:16 Відповісти
а за такої адміністрації - "Чистагон" було б доречніше...
31.08.2025 08:22 Відповісти
Швидше "Дебілогон" зважаючі на цього тупого міністра оборони.
31.08.2025 08:29 Відповісти
Трамп хоче залишити після себе послід в історії.
31.08.2025 08:23 Відповісти
Нова назва "міністерство МАГівських дебілів" . Це найбільше тобі підійте, рудий ідіоте.
31.08.2025 08:27 Відповісти
Крітини.
31.08.2025 08:30 Відповісти
Чим би дитина не бавилася ...
31.08.2025 08:37 Відповісти
Цей телепень вже купив Канаду ?
показати весь коментар
31.08.2025 08:37 Відповісти
Америка отримує своє щеплення від популізму. Аби тільки вижила...
31.08.2025 08:55 Відповісти
Well, the US did not grow from a couple of tiny settlements on the East coast to a mega empire extending from the Caribbean to the far reaches of South Pacific by staying on the defensive only. And this is to put it very mildly.
31.08.2025 09:01 Відповісти
Вже десь схоже чули?
"Какая разніца, как називаєтся уліца ... "
Ааааааааааа, згадав! Це ж
31.08.2025 09:07 Відповісти
Тогда уже переименовать США в Океанию.
31.08.2025 09:08 Відповісти
СШТ.
31.08.2025 09:35 Відповісти
 
 