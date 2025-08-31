Адміністрація Трампа планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани щодо відновлення історичної назви Пентагону - Міністерство війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, повернення колишньої назви може вимагати ухвалення відповідного акту Конгресу, однак Білий дім розглядає й інші можливості внесення змін.

Раніше Трамп публічно заявив, що Сполученим Штатам варто повернутися до історичної назви військового відомства. За інформацією колишніх урядовців, Пентагон почав готувати законодавчі пропозиції вже у перші тижні другого президентського терміну Трампа.

Одним із варіантів є надання президенту права ініціювати перейменування у випадку надзвичайного стану, а також відновлення посади міністра оборони як цивільного керівника відомства.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру погіршила відносини між країнами, - NYT