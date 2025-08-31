РУС
Новости
944 28

Администрация Трампа планирует переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ

Президент США Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по восстановлению исторического названия Пентагона - Министерство войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, возвращение прежнего названия может потребовать принятия соответствующего акта Конгресса, однако Белый дом рассматривает и другие возможности внесения изменений.

Ранее Трамп публично заявил, что Соединенным Штатам стоит вернуться к историческому названию военного ведомства. По информации бывших чиновников, Пентагон начал готовить законодательные предложения уже в первые недели второго президентского срока Трампа.

Одним из вариантов является предоставление президенту права инициировать переименование в случае чрезвычайного положения, а также восстановление должности министра обороны как гражданского руководителя ведомства.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира ухудшил отношения между странами, - NYT

 

Пентагон (1488) США (27816) Трамп Дональд (6503)
Топ комментарии
+11
вони з зєльою схожі. перейміноватєлі хєрові
показать весь комментарий
31.08.2025 08:00 Ответить
+7
Блд! Все як в Україні, після 2019-го року... )))
показать весь комментарий
31.08.2025 08:01 Ответить
+6
Чим далі, тим біль воно мені схоже на нашого дебіла. Наби щость тупе і безглузде нах...євертити. Користі ноль, пустопорожньої балаканини і пафоса, вагони.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:02 Ответить


вони з зєльою схожі. перейміноватєлі хєрові
показать весь комментарий
31.08.2025 08:00 Ответить
З ЯЗИКА ЗІРВАВ .
показать весь комментарий
31.08.2025 08:14 Ответить
А що не так?
Військовий департамент Сполучених Штатів Америки (англ. Department of War або War Department, раніше також War Office) - колишній виконавчий департамент уряду США, який відав координацію армії США. Заснований 7 серпня 1789 року Джорджем Вашингтоном.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:34 Ответить
Мабуть хоче з рашкою повоювати
показать весь комментарий
31.08.2025 08:00 Ответить
Ніт. Це щоб китайці обісралися з переляку.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:02 Ответить
Китайці на теслі бачили американців)
показать весь комментарий
31.08.2025 08:34 Ответить
Блд! Все як в Україні, після 2019-го року... )))
показать весь комментарий
31.08.2025 08:01 Ответить
Ну так агенти, самі знаєте кого..
показать весь комментарий
31.08.2025 08:23 Ответить
Чим далі, тим біль воно мені схоже на нашого дебіла. Наби щость тупе і безглузде нах...євертити. Користі ноль, пустопорожньої балаканини і пафоса, вагони.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:02 Ответить
Зе, як пілотний проект?...
показать весь комментарий
31.08.2025 08:27 Ответить
Можуть з України виписати для себе, РИГОрефрматорів, ще з часів кучми! Вони знають, як гроші розпиляти під «реформи» силових структур та розкрадання «надлишкового» військового майна!!
показать весь комментарий
31.08.2025 08:03 Ответить
З себе почни. Зміни прізвище. Покажи приклад.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:03 Ответить
Так йому фсб давно змінило
показать весь комментарий
31.08.2025 08:14 Ответить
Апотім ще на один термін балатуватись
показать весь комментарий
31.08.2025 08:16 Ответить
А потім військовий стан і до кінця днів саоїх.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:29 Ответить
Трампон, пентагон- это геометрическая фигура, в форме которой построено здание Министерства Обороны США. Ты похмелись сперва, а потом подумай, что и во что ты хочешь переименовать.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:06 Ответить
Воно ж не п'є, взагалі. Тому мабуть таке... слабеньке
показать весь комментарий
31.08.2025 08:16 Ответить
При відсутністі мозока, думаєте воно геометрію пам'ятає?
показать весь комментарий
31.08.2025 08:24 Ответить
Є в мене підозра, що він колись погано вчився і не дуже-то знає, що означає слово пента
показать весь комментарий
31.08.2025 08:33 Ответить
В Білий дім на дім престарілих
показать весь комментарий
31.08.2025 08:13 Ответить
Ви, друзі, яким бісом не сідаєте, музичного таланту все ж не маєте...
показать весь комментарий
31.08.2025 08:16 Ответить
а за такої адміністрації - "Чистагон" було б доречніше...
показать весь комментарий
31.08.2025 08:22 Ответить
Швидше "Дебілогон" зважаючі на цього тупого міністра оборони.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:29 Ответить
Трамп хоче залишити після себе послід в історії.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:23 Ответить
Нова назва "міністерство МАГівських дебілів" . Це найбільше тобі підійте, рудий ідіоте.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:27 Ответить
Крітини.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:30 Ответить
Чим би дитина не бавилася ...
показать весь комментарий
31.08.2025 08:37 Ответить
Цей телепень вже купив Канаду ?
В як Гренландія? В скільки воно балакало, скільки було пафосу? 🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
31.08.2025 08:37 Ответить
 
 