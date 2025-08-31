Администрация Трампа планирует переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по восстановлению исторического названия Пентагона - Министерство войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам американских чиновников, возвращение прежнего названия может потребовать принятия соответствующего акта Конгресса, однако Белый дом рассматривает и другие возможности внесения изменений.
Ранее Трамп публично заявил, что Соединенным Штатам стоит вернуться к историческому названию военного ведомства. По информации бывших чиновников, Пентагон начал готовить законодательные предложения уже в первые недели второго президентского срока Трампа.
Одним из вариантов является предоставление президенту права инициировать переименование в случае чрезвычайного положения, а также восстановление должности министра обороны как гражданского руководителя ведомства.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.
Військовий департамент Сполучених Штатів Америки (англ. Department of War або War Department, раніше також War Office) - колишній виконавчий департамент уряду США, який відав координацію армії США. Заснований 7 серпня 1789 року Джорджем Вашингтоном.
