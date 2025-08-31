Администрация Трампа планирует переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по восстановлению исторического названия Пентагона - Министерство войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, возвращение прежнего названия может потребовать принятия соответствующего акта Конгресса, однако Белый дом рассматривает и другие возможности внесения изменений.

Ранее Трамп публично заявил, что Соединенным Штатам стоит вернуться к историческому названию военного ведомства. По информации бывших чиновников, Пентагон начал готовить законодательные предложения уже в первые недели второго президентского срока Трампа.

Одним из вариантов является предоставление президенту права инициировать переименование в случае чрезвычайного положения, а также восстановление должности министра обороны как гражданского руководителя ведомства.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

