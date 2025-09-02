Пентагон подрывает авторитет Трампа, ограничивая действия Украины, - WSJ

Позиция диктатора Путина является не единственной преградой для Дональда Трампа в попытках достичь мира в Украине. Еще одной проблемой для него становится Пентагон, который подрывает его авторитет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В прошлом месяце, пишет издание, стало известно, что в течение длительного времени Минобороны США тайно запрещало Украине применять американские баллистические ракеты и британские крылатые ракеты для ударов по целям в России. Этот шаг фактически вернул политику, действовавшую большую часть президентства Байдена.

Неизвестно, одобрил ли Трамп эту политику, однако Пентагон ранее уже заставал Белый дом врасплох. Так, в июле были приостановлены поставки важного оружия Украине. Впоследствии Трамп позаботился о том, чтобы поставки продолжились.

"Он должен аналогичным образом отменить политику Пентагона на использование украинцами ракет. Как отметил президент Украины "очень трудно" победить безосновательную российскую агрессию, если Киеву не позволяют дать отпор", - пишут журналисты.

Ударами собственных дронов по объектам в России Украина уже достигла определенных успехов. Однако мощности дронов недостаточно. Эксперты считают, что Украина могла бы действовать результативнее и быстрее, если бы располагала американскими дальнобойными боеприпасами, разведданными и системами наведения.

"Некоторые чиновники Трампа могут утверждать, как это делали чиновники Байдена, что разрешение на украинские удары по России может вызвать эскалацию со стороны Москвы. Недавний прецедент свидетельствует о том, что эти опасения преувеличены. Предыдущие украинские удары по России западными ракетами не побудили Москву начать Третью мировую войну или применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Трамп имеет инструменты для давления на Москву, но для этого каждый член его администрации, включая Пентагон, должен действовать согласованно", - отмечают авторы.

