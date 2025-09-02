РУС
Пентагон подрывает авторитет Трампа, ограничивая действия Украины, - WSJ

Пентагон становится препятствием для Трампа. Что пишут западные СМИ?

Позиция диктатора Путина является не единственной преградой для Дональда Трампа в попытках достичь мира в Украине. Еще одной проблемой для него становится Пентагон, который подрывает его авторитет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В прошлом месяце, пишет издание, стало известно, что в течение длительного времени Минобороны США тайно запрещало Украине применять американские баллистические ракеты и британские крылатые ракеты для ударов по целям в России. Этот шаг фактически вернул политику, действовавшую большую часть президентства Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хегсет не информировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, - CNN

Неизвестно, одобрил ли Трамп эту политику, однако Пентагон ранее уже заставал Белый дом врасплох. Так, в июле были приостановлены поставки важного оружия Украине. Впоследствии Трамп позаботился о том, чтобы поставки продолжились.

"Он должен аналогичным образом отменить политику Пентагона на использование украинцами ракет. Как отметил президент Украины "очень трудно" победить безосновательную российскую агрессию, если Киеву не позволяют дать отпор", - пишут журналисты.

Ударами собственных дронов по объектам в России Украина уже достигла определенных успехов. Однако мощности дронов недостаточно. Эксперты считают, что Украина могла бы действовать результативнее и быстрее, если бы располагала американскими дальнобойными боеприпасами, разведданными и системами наведения.

Также читайте: Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ

"Некоторые чиновники Трампа могут утверждать, как это делали чиновники Байдена, что разрешение на украинские удары по России может вызвать эскалацию со стороны Москвы. Недавний прецедент свидетельствует о том, что эти опасения преувеличены. Предыдущие украинские удары по России западными ракетами не побудили Москву начать Третью мировую войну или применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Трамп имеет инструменты для давления на Москву, но для этого каждый член его администрации, включая Пентагон, должен действовать согласованно", - отмечают авторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа планирует переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ

Пентагон (1489) США (27820) Трамп Дональд (6508)
+18
Пентагон бяка а Трамп хороший
02.09.2025 12:12
+10
Уже кто только этого опудала не обссыкал....Начали КГБшные проститутки в Москве в 80-х....В итоге,теперь даже собственный Пентагон...Чуваку реально по кайфу во втором президентском сроке,когда его ни во что не ставят...Или оно маразматичное,тут же все забывает.Сегодня вот опять выползет вечером и снова даст куйлу 2 недели на убийство украинцев...
02.09.2025 12:17
+8
Гегсет зовсім не поважає татка, робить, що хоче...
02.09.2025 12:13
Пентагон бяка а Трамп хороший
02.09.2025 12:12
как можно подрывать то чего нет!
02.09.2025 15:03
Гегсет зовсім не поважає татка, робить, що хоче...
02.09.2025 12:13
Там навіть не Гексет, той алкаш просто дурник. Всю цю погань робить Елрідж Колбі...незрозуміло тільки, звідки у замміністра з якоїсь політики такі повноваження.
02.09.2025 12:46
тому що військові завжди підпорядковуються політикам. особливо враховуючи той факт, що той Гексет взагалі некомпетентний.
02.09.2025 13:17
Уже кто только этого опудала не обссыкал....Начали КГБшные проститутки в Москве в 80-х....В итоге,теперь даже собственный Пентагон...Чуваку реально по кайфу во втором президентском сроке,когда его ни во что не ставят...Или оно маразматичное,тут же все забывает.Сегодня вот опять выползет вечером и снова даст куйлу 2 недели на убийство украинцев...
02.09.2025 12:17
як ще можно підірвати авторитет старого унітазного йоржика ?
02.09.2025 12:20
якщо трамп тримає у себе своє фото з )(уйлом, то це багато що означає
02.09.2025 12:26
Та ну на..навіть несмішно..
02.09.2025 12:27
Немає в мене якогось хорошого очікування від сьогоднішньоі
промови Трампа , так як знову придумає,
для свого
кремлівського живодьора певний час для його вирішення!!
02.09.2025 12:30
Ось так купуй зброю у США, але якщо їм не сподобається як ти її хочеш використати, то ані ракета не полетить, ані літак...
02.09.2025 12:31
Щось дуже схоже на якусь гру: "Трамп хороший а бояре плохие"
02.09.2025 12:33
як можна підірвати те чого не має)))
02.09.2025 12:36
Звалила білка все на пенЬтагон. А трумпель так хотів дати Україні зброю,так хотів.
02.09.2025 12:37
Вашингтонський балаган в дії. Пройдисвіти, клінічні ідіоти, нарциси, злочинці правлять бал, занурюючи США у прірву та розпорошуючі залишки авторитета та союзників.
02.09.2025 12:37
То що , голова не знає коли борода росте ? Щось дуже дивне розповідають.
02.09.2025 12:40
Авторитет Трампа підірвати неможливо!
Бо "На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Трамп"!
02.09.2025 12:46
весь мир виновен а Тампон ,,молодец,,
02.09.2025 12:54
" царь хороший -- бояре плохие " а господар в країні хто?
02.09.2025 13:08
Трамп від політики "вали на предшественника" переходить на стратагему "" царь хороший -- бояре плохие "
02.09.2025 13:16
шо за гон фром Пентагон ?
02.09.2025 13:22
то одні не можуть, то інші не хочуть , і так по колу - санта барбара
02.09.2025 13:22
мені здається рудий чубчик сам чудово справляється без зайвої допомоги
02.09.2025 13:35
А хто ж керівництво в Пентагоні змінив? Не доня тампон?
02.09.2025 13:45
Як можна підривати те,чого немає.
02.09.2025 14:23
 
 