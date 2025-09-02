2 383 50
Трамп о Нобелевской премии мира: "Я не стремлюсь, но никто в истории не делал того, что сделал я"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен получать Нобелевскую премию мира, однако считает, что сделал достаточно для этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Caller.
В комментарии журналисту Трамп ответил коротко: "Нет", когда его спросили о желании получить награду.
В то же время он добавил, что его деятельность заслуживает признания: "Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать вот что: никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия-Пакистан. Это была потенциальная ядерная война. Я договорился с ним по телефону, и все выяснил", - заявил Трамп.
