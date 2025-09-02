РУС
Трамп о Нобелевской премии мира: "Я не стремлюсь, но никто в истории не делал того, что сделал я"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен получать Нобелевскую премию мира, однако считает, что сделал достаточно для этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Caller.

В комментарии журналисту Трамп ответил коротко: "Нет", когда его спросили о желании получить награду.

В то же время он добавил, что его деятельность заслуживает признания: "Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать вот что: никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия-Пакистан. Это была потенциальная ядерная война. Я договорился с ним по телефону, и все выяснил", - заявил Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон підриває авторитет Трампа, обмежуючи дії України, - WSJ

+42
Це він правду сказав. Дійсно, ще ніхто в новітній історії не творив такої ку й ні.
02.09.2025 13:49 Ответить
+18
Це правда, жоден президент США не був таким довбойобом як ти!!!
02.09.2025 13:55 Ответить
+17
Правильно, ніхто в історії з усіх президентів США не робив такої муйні як цей ручний песик пуйла Трамп.
02.09.2025 13:50 Ответить
02.09.2025 13:49 Ответить
Це він дуже поспішив!! Ще треба, з 200 днів, підготуватися йому і після цього, через 2-3 тижні, мудрість якусь захєрачити, виступивши по тєлєку, як і члєнограю!!
02.09.2025 14:05 Ответить
Ви праві, але за це дають не Нобелівську, а Шнобелівську премію.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:06 Ответить
Пи.Си. Шнобелівська премія - жартівливий аналог всесвітньовідомої Нобелівської премії. Це нешаноблива нагорода, якою удостоюють авторів робіт, що "спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися".
Одним словом спочатку "хоть порьжом", а потім.... А думати, думати то нема чим!
02.09.2025 14:09 Ответить
во дае УЙОБОК
02.09.2025 14:13 Ответить
Сегодня в 21 смотрим очередной:"Я прекрасн ый рыжий Дони."
02.09.2025 13:50 Ответить
02.09.2025 13:50 Ответить
Воно не прагне, воно просто гідне.
02.09.2025 13:50 Ответить
Пацієнт невиліковний.
02.09.2025 13:51 Ответить
курва а ЩО він зробив для миру на планеті .....слов немае
02.09.2025 13:51 Ответить
Так так, згоден. ТАКОГО ДЕРЬМА як робить Трамп в історії ще ни хто не робив. І так не ОПУСКАВ сша в історії як це зроюив Трамп ще ни хто не опускав. Навіть Обама.
02.09.2025 13:53 Ответить
Якраз про це й хотів сказать... Сильніше Трампа, у світовій політиці, не насирав ще ніхто... Він переплюнув навіть Даладьє з Чемберленом - тоді у світі не було ядерної зброї, і Гітлер, при всій силі Німеччини та її союзників, не міг знищить планету...
02.09.2025 14:03 Ответить
Більшого йолопа таки не було...
02.09.2025 13:54 Ответить
«ніхто в історії не робив того, що зробив я.» - маразматики вже були при владі великих держав.
02.09.2025 13:55 Ответить
02.09.2025 13:55 Ответить
...от це точно - ще ніхто в історії не робив того, що зробило Трумпло для рятування *****-людожера..
02.09.2025 13:58 Ответить
Наробив! - хер перескочиш
02.09.2025 13:58 Ответить
ВІН ПРАВИЙ!так обісратись міг тільки він! тільки йому світить премія ДАРВІНА а не нобелівська!
02.09.2025 14:01 Ответить
Дід вже старий, тут памʼятаю, а тут не памʼятаю. Йому цяцьок треба, щоб гратися, як це було з Брєжнєвим. Але ж Леонід Ілліча був при памʼяті
02.09.2025 14:01 Ответить
Але ж ілічь zдох у 75 рочків, а цьому за 80
02.09.2025 14:09 Ответить
Ти ще не хєра не зробив.Не хвали себе сам,хай не хвалить тебе твоя команда.Коли похвалять тебе люди,не пов'язані з тобою,незнайомі тобі тоді,мабуть,ти заслужиш похвали
02.09.2025 14:01 Ответить
не дотерпел до вечера
02.09.2025 14:02 Ответить
Трампон, лови, ты её таки заслужил. Большего толпойопа чем ты в Белом Доме ещё не было.
02.09.2025 14:03 Ответить
Ну так, виручка з продажу (вже саме продажу) зброї Україні все-таки переважає розміри "нобелівки".
02.09.2025 14:03 Ответить
За декілька місяців знищити повагу до Америки, яку пращури десятиріччя здобували потом і кров'ю, втаратити замовлення на міліларди доларів, харконути на міжнародні гарантії, витягнути з небуття світового терориста, об'єднати диктаторів. Мда.
Може зразу, до лику святих, щоб два рази не ходити?
Прем'єр Індії у розмові з Трампом заперечив, що США були посередником у припиненні вогню з Пакистаном
02.09.2025 14:07 Ответить
У цього ідіота : Мексіка, Канада, Гренландія, ЄС - торгівельні вороги, або просто вороги.
Вже нге кажучи про острів пінгвинів.
Проте - партнери, чи просто "гарні" хлопці - друюг Вальодя, Ким3-й, та Бульбенфюрер.
Тільки весь світ дивужться з таких промов рудого психа, А Си ДЗин відверто посміхається с цього блазня
02.09.2025 14:32 Ответить
он как девка, еще перед тем как ему будут вручать премию будет ломаться
02.09.2025 14:07 Ответить
Знов старому "захорошело"...
02.09.2025 14:08 Ответить
якшо у тебе всі підряд питаюься про це , то певні знаки значить були))))))))))
02.09.2025 14:09 Ответить
довбойоб ***....
02.09.2025 14:13 Ответить
Якось доктора наук, проффесора Я.Куновича попитали, чи не хоче він ще й Нобелівську премію отримати. Він каже, можу. - А, в якій області Ви б хтіли отримати Нобелівську премію? - Як в какой, в Донецкой!
02.09.2025 14:13 Ответить
Вірно сказав: "...але ніхто в історії не робив того, що зробив я"!

Ще не один Президент США не запрошував до країни/на Аляску - міжнародного злочинця/вбивцю/терориста/брехливу мерзоту !
02.09.2025 14:14 Ответить
Для імпічменту зробив ще недостатньо, але схоже старається.
02.09.2025 14:17 Ответить
ну так, зближення Індії з Китаєм таки заслуговує на окрему премію.
02.09.2025 14:20 Ответить
Наробив вже стільки, що у валізку не влазить. путін обзавидувався...
02.09.2025 14:24 Ответить
от скажіть, як цього придурка змогли обрати американці? А як за нього могли агітувати тут на форумі цензора місцеві придурки (в т.ч. американці)? А потім, коли їм вказуєш на їхній дебілізм - скаржаться, знаходять підтримку в окремих редакторів аж до бану. Не подобається їм наявність їх імен в загальному списку....
02.09.2025 14:28 Ответить
До речі. Якось спитав адмнинів форуму, чому за одні і тіж порушення покарання різні. Адже є "Правила"? Знаєте що відповіли - це на розсуд адміна. Тобо кожен дроче як хоче
02.09.2025 14:36 Ответить
В Україні свого змогли обрати,а в США тупих не менше...
02.09.2025 14:51 Ответить
Совкове і постсовкове виховання не дає можливості багатьом людям сприймати певні дії інших людей лише через призму меркантильності. Ця заява - сильний крок пана Трампа але і тут воно не знайде розуміння у наріду що дивиться на світ примітивно і бачить лише те що лежить на поверхні. Такими людьми легко маніпулювати, але гімно рано чи пізно вилізе на поверхню скільки б ви не тримали кришку унітазу, бо потрібно чистити каналізацію)
02.09.2025 14:30 Ответить
Хвора істота! Тільки й чути _... я, я, я, я..) америка породила нового калігулу.
02.09.2025 14:36 Ответить
Я не прагну, але ніхто в історії не брехав стільки
скільи
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Трампон Фарбований
02.09.2025 14:43 Ответить
Туже жаль, що разом з премією , лавреату вручають медаль - а не орден... Його можна було-б, вручить, з закруткою на спині...
02.09.2025 14:47 Ответить
Це точно. Думаю буде захищена не одна дисертація. В галузі психології.
02.09.2025 14:51 Ответить
У старого криша вже зовсім протікає, та дайте йому вже ту нобелівку, хай вдавиться, бо доведе світ до амаргедону.
02.09.2025 15:00 Ответить
Одне самого себе возвеличує тільки щож воно таке зробило терористів пепемогли по всьому світу?допомогло нужденним народам? Чи так хочеться що не можу
02.09.2025 15:07 Ответить
Когда же Америка избавиться от этого самовлюбленного павлина?
02.09.2025 15:08 Ответить
Америка розуміє, що замість нього буде ще гірший мішок з лайном - Венс. Трамп не дарма обрав собі такого ********* віцепрезидента,- це реально залякує американців.
02.09.2025 15:16 Ответить
Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. НІХТО.АМЕРИКАНСЬКА ГНИДО.НЕ РОЗТЕЛЯВ ЧЕРВОНІ ДОРІЖКИ ТЕРОРИСТАМ І ВБИВЦЯМ- ТИ ПЕРША ГНИДА
02.09.2025 15:28 Ответить
Ну, дати премію цьому уйо#ку, чи не дати, буде вирішувати колегія норвежців. А я пропоную саха-якутському народному скульптору виліпити "краснова" у "всєй єво красє" з того матеріалу, котрим він зазвичай працює.
02.09.2025 15:31 Ответить
шо ж его так плавит по поводу той премии...капец
02.09.2025 15:40 Ответить
 
 