Німеччина закликає підтримати Україну в процесі розширення ЄС, незважаючи на блокування Угорщини, - МЗС ФРН
Геополітичний фактор став ключовим у дискусіях щодо розширення Європейського Союзу, однак Угорщина повинна поважати Копенгагенські критерії оцінки країн-кандидатів.
Про це заявив Гюнтер Кріхбаум, державний міністр у справах Європи МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Кріхбаума, імпульс до розширення нині сильніший, ніж будь-коли, оскільки геополітичний вимір присутній у кожній дискусії. Міністр підкреслив необхідність чітко визначити перспективу для України, Молдови та країн Балкан, аби забезпечити стабільність у регіоні.
Він також зазначив, що Україну і Молдову доцільно обговорювати разом, хоча де-юре їхні процеси не об’єднані. Кріхбаум наголосив на важливості підтримати Україну та дати її громадянам зрозумілу перспективу щодо вступу в ЄС, попри блокування угорською стороною відкриття першого кластера переговорів.
"Угорщина має поважати верховенство права, особливо щодо Копенгагенських критеріїв, адже це ключове для прийняття права ЄС", - додав німецький міністр. Він підкреслив, що однією з цілей сьогоднішньої зустрічі є домовленість із Угорщиною щодо підтримки процесу розширення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль