УКР
Новини Членство України в ЄС
Німеччина закликає підтримати Україну в процесі розширення ЄС, незважаючи на блокування Угорщини, - МЗС ФРН

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Геополітичний фактор став ключовим у дискусіях щодо розширення Європейського Союзу, однак Угорщина повинна поважати Копенгагенські критерії оцінки країн-кандидатів.

Про це заявив Гюнтер Кріхбаум, державний міністр у справах Європи МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кріхбаума, імпульс до розширення нині сильніший, ніж будь-коли, оскільки геополітичний вимір присутній у кожній дискусії. Міністр підкреслив необхідність чітко визначити перспективу для України, Молдови та країн Балкан, аби забезпечити стабільність у регіоні.

Він також зазначив, що Україну і Молдову доцільно обговорювати разом, хоча де-юре їхні процеси не об’єднані. Кріхбаум наголосив на важливості підтримати Україну та дати її громадянам зрозумілу перспективу щодо вступу в ЄС, попри блокування угорською стороною відкриття першого кластера переговорів.

"Угорщина має поважати верховенство права, особливо щодо Копенгагенських критеріїв, адже це ключове для прийняття права ЄС", - додав німецький міністр. Він підкреслив, що однією з цілей сьогоднішньої зустрічі є домовленість із Угорщиною щодо підтримки процесу розширення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євроінтеграція України не стане розмінною монетою в перемовинах з Росією, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Угорщина (2452) Німеччина (7699) МЗС (4260) членство в ЄС (1368)
Заменіть Угорщіну та Словакію у ЄС Україною. Від цього ВСІ притомні країни будуть у виіграшу.
показати весь коментар
02.09.2025 14:10 Відповісти
 
 