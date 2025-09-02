Германия призывает поддержать Украину в процессе расширения ЕС, несмотря на блокирование Венгрии, - МИД ФРГ

Геополитический фактор стал ключевым в дискуссиях по расширению Европейского Союза, однако Венгрия должна уважать Копенгагенские критерии оценки стран-кандидатов.

Об этом заявил Гюнтер Крихбаум, государственный министр по делам Европы МИД Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Крихбаума, импульс к расширению сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку геополитическое измерение присутствует в каждой дискуссии. Министр подчеркнул необходимость четко определить перспективу для Украины, Молдовы и стран Балкан, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Он также отметил, что Украину и Молдову целесообразно обсуждать вместе, хотя де-юре их процессы не объединены. Крихбаум подчеркнул важность поддержать Украину и дать ее гражданам понятную перспективу по вступлению в ЕС, несмотря на блокирование венгерской стороной открытия первого кластера переговоров.

"Венгрия должна уважать верховенство права, особенно в отношении Копенгагенских критериев, ведь это ключевое для принятия права ЕС", - добавил германский министр. Он подчеркнул, что одной из целей сегодняшней встречи является договоренность с Венгрией по поддержке процесса расширения.

