УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9772 відвідувача онлайн
Новини
1 561 19

Експрацівник Держкіно Сьомкін отримає 1,1 млн грн від держави за 11 років вимушеного прогулу

Експрацівник Держкіно відсудив у держави мільйон за 11 років прогулу
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Кабмін поновив на посаді першого заступника голови Держкіно Сергія Сьомкіна за рішенням суду та має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплатні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Сьомкіна звільнили на підставі закону про люстрацію у жовтні 2014 року. 

Після цього він подав до Окружного адміністративного суду міста Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Пізніше цю справу було скеровано до Вінницького окружного адміністративного суду, який в квітні 2025 року прийняв її до розгляду.

Також читайте: Діяльність Держкіно знову координуватиме Мінкульт, - рішення Кабміну

21 липня 2025 року суд ухвалив рішення (вступило в дію 21 серпня 2025 року) визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 16 жовтня 2014 року про звільнення Сьомкіна, поновити його на посаді першого заступника голови Держкіно з 28 жовтня 2014 року і тягнути з Держкіно на користь Сьомкіна середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року (2723 днів) в сумі 1 121 276,94 грн (411,78 грн середньоденна заробітна плата).

Держкіно після цього звернулося з апеляційною скаргою на це рішення, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

Так, Кабмін розпорядженням №913 від 1 вересня 2025 року поновив Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно, починаючи з 28 жовтня 2014 року. Водночас розпорядженням №914 від вказаної дати уряд звільнив його за угодою сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив нового керівника Держкіно. Що про нього відомо?

Автор: 

Кабмін (14336) звільнення (2720) Держкіно (188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
за державні гроші
показати весь коментар
02.09.2025 16:10 Відповісти
+9
Отакой! Оце некуйово дівки танцюют.
І шо ж він всі 11 років ні де не працював? А з чого ж він тоді харчувався і не схуд? Чи то він з голоду отак вспух?
показати весь коментар
02.09.2025 16:13 Відповісти
+8
Отак і повертають ригів і їхніх слуг до влади.
Ну, лохи ж за це й голосували...по приколу.
показати весь коментар
02.09.2025 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отаке кіно
показати весь коментар
02.09.2025 16:09 Відповісти
за державні гроші
показати весь коментар
02.09.2025 16:10 Відповісти
Цирк
показати весь коментар
02.09.2025 16:14 Відповісти
На дроті
показати весь коментар
02.09.2025 16:15 Відповісти
Держкіно після цього звернулося з апеляційною скаргою на це рішення, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху
Джерело: https://censor.net/ua/n3571837
показати весь коментар
02.09.2025 16:10 Відповісти
Виглядає наче не дуже і хотіли
показати весь коментар
02.09.2025 16:17 Відповісти
Авжеж, не хотіли, бо там зара збір близько 1000 грн усього (можу помилятися).
показати весь коментар
02.09.2025 18:07 Відповісти
Отак і повертають ригів і їхніх слуг до влади.
Ну, лохи ж за це й голосували...по приколу.
показати весь коментар
02.09.2025 16:12 Відповісти
Отакой! Оце некуйово дівки танцюют.
І шо ж він всі 11 років ні де не працював? А з чого ж він тоді харчувався і не схуд? Чи то він з голоду отак вспух?
показати весь коментар
02.09.2025 16:13 Відповісти
януковича давайте вже поновляйте, не соромтесь.
показати весь коментар
02.09.2025 16:13 Відповісти
То нехай кб і сплачує цей лям. Вони порушили закон, хай і відповідають
показати весь коментар
02.09.2025 16:15 Відповісти
ті, кого мали люструвати у 2014 році найпершими, тепер ухвалюють судові рішення на користь люстрованих
показати весь коментар
02.09.2025 16:20 Відповісти
Своих нє бросают
показати весь коментар
02.09.2025 16:28 Відповісти
Я чекаю майже три роки виконання рішення суду по виплаті заборгованоств ПФУ. Сума на порядок менша.
А цьому виплатять зразу. Sуки а не влада.
показати весь коментар
02.09.2025 16:22 Відповісти
З чого ви взяли, що йому візьмуть і виплатять? Нема з чого платити. Буде у черзі чекати як і ви. Років сто.
показати весь коментар
02.09.2025 17:03 Відповісти
Зелені суди відміняють люстрацію прокацаплених призначенців Януковича та ще й виплачують етнічним руzкім "репарації"... за підтримку "руского міра" під час війни з кацапами. Отака вона "українська влада". То ж не дивно що війна буде довгою. Дуже довгою...
показати весь коментар
02.09.2025 16:35 Відповісти
То подивись, хто призначив цих суддів. І нам розповіси. Ото буде номер.
показати весь коментар
02.09.2025 17:54 Відповісти
Не думаю, що він щось отримає. Принаймні у осяжному майбутньому. Поставлять у чергу у казначействі. А вона років на сто. Чи навіть більше...
показати весь коментар
02.09.2025 17:02 Відповісти
Хто там люстрацію замовляв? Тримайте!!!
показати весь коментар
02.09.2025 18:08 Відповісти
 
 