Експрацівник Держкіно Сьомкін отримає 1,1 млн грн від держави за 11 років вимушеного прогулу

Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Кабмін поновив на посаді першого заступника голови Держкіно Сергія Сьомкіна за рішенням суду та має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплатні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Сьомкіна звільнили на підставі закону про люстрацію у жовтні 2014 року.

Після цього він подав до Окружного адміністративного суду міста Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Пізніше цю справу було скеровано до Вінницького окружного адміністративного суду, який в квітні 2025 року прийняв її до розгляду.

Також читайте: Діяльність Держкіно знову координуватиме Мінкульт, - рішення Кабміну

21 липня 2025 року суд ухвалив рішення (вступило в дію 21 серпня 2025 року) визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 16 жовтня 2014 року про звільнення Сьомкіна, поновити його на посаді першого заступника голови Держкіно з 28 жовтня 2014 року і тягнути з Держкіно на користь Сьомкіна середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року (2723 днів) в сумі 1 121 276,94 грн (411,78 грн середньоденна заробітна плата).

Держкіно після цього звернулося з апеляційною скаргою на це рішення, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

Так, Кабмін розпорядженням №913 від 1 вересня 2025 року поновив Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно, починаючи з 28 жовтня 2014 року. Водночас розпорядженням №914 від вказаної дати уряд звільнив його за угодою сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив нового керівника Держкіно. Що про нього відомо?