Експрацівник Держкіно Сьомкін отримає 1,1 млн грн від держави за 11 років вимушеного прогулу
Кабмін поновив на посаді першого заступника голови Держкіно Сергія Сьомкіна за рішенням суду та має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплатні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
Сьомкіна звільнили на підставі закону про люстрацію у жовтні 2014 року.
Після цього він подав до Окружного адміністративного суду міста Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.
Пізніше цю справу було скеровано до Вінницького окружного адміністративного суду, який в квітні 2025 року прийняв її до розгляду.
21 липня 2025 року суд ухвалив рішення (вступило в дію 21 серпня 2025 року) визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 16 жовтня 2014 року про звільнення Сьомкіна, поновити його на посаді першого заступника голови Держкіно з 28 жовтня 2014 року і тягнути з Держкіно на користь Сьомкіна середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року (2723 днів) в сумі 1 121 276,94 грн (411,78 грн середньоденна заробітна плата).
Держкіно після цього звернулося з апеляційною скаргою на це рішення, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.
Так, Кабмін розпорядженням №913 від 1 вересня 2025 року поновив Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно, починаючи з 28 жовтня 2014 року. Водночас розпорядженням №914 від вказаної дати уряд звільнив його за угодою сторін.
Джерело: https://censor.net/ua/n3571837
